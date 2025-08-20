Новинки ×
Cupra готовится показать новый язык дизайна бренда с помощью концепта Tindaya

20.08.2025 27 0 0

Официальная презентация шоу-кара испанской марки пройдёт 8 сентября 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене.

Марка Cupra, «отпочковавшаяся» от материнской Seat в 2018-м и принадлежащая концерну Volkswagen, сейчас чувствует себя на европейском рынке весьма неплохо. Так, по данным Jato Dynamics, cтаросветские дилеры в течение первой половины 2025 года реализовали 153 029 машин бренда, что на 38,2% больше, чем в январе-июне 2024-го. Бестселлером марки остаётся кроссовер Formentor, на втором месте находится Leon, до «бронзы» уже успел добраться новичок – паркетник Terramar.

На фото: логотип марки Cupra

Сейчас марка готовится к скорой презентации нового концепта: сегодня производитель поделился первым тизером и рассекретил его имя – Tindaya. Отметим, новый шоу-кар производитель назвал в честь горы вулканического происхождения, расположенной на острове Фуэртевентура, который входит в состав Канарского архипелага (Испания).

Мировая премьера концепта пройдёт 8 сентября 2025 года в рамках автосалона в Мюнхене. Известно, что задача Cupra Tindaya – показать новый язык дизайна испанского бренда. Не исключено, что некоторые решения, которые будут продемонстрированы с помощью шоу-кара, в дальнейшем найдут отражение в будущих моделях Cupra.

Тизер концепта Cupra Tindaya

Как мы уже упоминали, компания пока что опубликовала лишь один тизер Tindaya. На этом снимке частично видна корма с изящными выступающими фонарями необычной формы. Сбоку этого элемента можно увидеть надпись с названием шоу-кара. Судя по фото, расположенная ниже часть выполнена из углеволокна, она визуально перекликается с медными вставками и матовой поверхностью верхней части концепта.

На фото: Cupra Terramar — кроссовер выполненный в соответствии с актуальным языком дизайна бренда
На фото: Cupra Terramar — кроссовер выполненный в соответствии с актуальным языком дизайна бренда
В компании пока не рассказали о том, каким окажется кузов шоу-кара. Судя по единственному снимку, Cupra Tindaya, вероятно, может оказаться купеобразным кроссовером. Стоит отметить, что компания с помощью концепта намерена воплотить идею «Нет водителей – нет Cupra», то есть переживать о том, что производитель в угоду трендам сделает упор на автопилоте, не стоит. Однако широкий спектр ассистентов, безусловно, предусмотрен: в компании пообещали, что Tindaya обеспечит «идеальный симбиоз человека и машины».

На фото: предсерийный прототип Cupra Raval
На фото: предсерийный прототип Cupra Raval
На фото: предсерийный прототип Cupra Raval
Информации о «начинке» Cupra Tindaya пока нет. Не исключено, что концепт снабдят полностью электрической техникой. В его основу, вероятно, ляжет платформа SSP (Scalable Systems Platform). Вероятно, больше подробностей появится в сентябре, в ходе полноценной официальной презентации.

Ожидается, что на автосалоне в Мюнхене Cupra представит в том числе хот-хэтч Raval, прототипы которого фотошпионы ещё летом 2024 года ловили на дорогах в ходе испытаний. Предсерийный прототип этой анонсированной новинки был представлен ещё в мае 2023-го.

авторынок концепты выставки новинки Cupra
