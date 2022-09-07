Водородные авто ×
  • Делаем суперкары быстро: новая платформа EVR от Williams Advanced Engineering

Делаем суперкары быстро: новая платформа EVR от Williams Advanced Engineering

07.09.2022 97 0 0

Британская инжиниринговая компания Williams Advanced Engineering (WAE) представила новую платформу для электрических суперкаров, причём её первый носитель уже известен — это австрийский Deus Vayanne.

 

Williams Advanced Engineering — это «гражданское» ответвление инжинирингового подразделения легендарной формульной команды Williams, созданное в 2010 году с целью диверсификации деятельности и желания использовать гоночный опыт для зарабатывания денег на OEM-рынке. Весной этого года WAE купила австралийская металлургическая компания Fortescue Metals Group, которая в свою очередь сейчас занимается диверсификацией бизнеса, осваивает водородную энергетику и прочие «зелёные» технологии. Неудивительно поэтому, что у свежеиспечённой платформы EVR от WAE есть водородная версия, но об этом чуть ниже.

Наши постоянные читатели помнят, что весной прошлого года WAE совместно с итальянской студией Italdesign представила модульную OEM-платформу EVX, адресованную производителям машин премиум- и лакшери-сегментов, которые в силу разных причин не хотят или не могут разработать электромобили полностью самостоятельно. Главная «фишка» этой платформы — батарея-монокок, которая является основой всего кузова. Получилось эдакое пакетное предложение: WAE отвечает за «железо», Italdesign за кузов и стиль, фирме-клиенту нужно только сформулировать свои пожелания и ждать 30-36 месяцев до завершения разработки проекта под ключ (прототип готовится всего за 12 месяцев). По меркам современного автопрома это очень сжатые сроки.

Deus Vayanne

Первым клиентом Italdesign и WAE в их совместном проекте стала молодая австрийская компания Deus Automobiles и её электрический гиперкар Vayanne, но, как сегодня выяснилось, в основе Vayanne лежит не платформа EVX, а более свежая «тележка» EVR, которую официально представили только сегодня. Её принципиальным отличием от EVX является расположение батареи — не в полу, а за креслами водителя и единственного пассажира. Схожую компоновку имеет один из вариантов платформы ﻿E-Sports﻿ компании Lotus, но платформа EVR нацелена на явно более дорогие модели: в её основе лежит углепластиковая ванна-монокок, а подвески на двойных поперечных рычагах «по кругу» — элитного типа пуш-род.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Расположение батареи не в полу, а за кокпитом позволило обеспечить Deus Vayanne пропорции классического среднемоторного суперкара, хотя справедливости ради скажем, что тот же эффект достигается с батареей, скомпонованной вокруг центрального тоннеля, или с батареей Т-образной формы, как у Rimac Nevera. Ёмкость 800-вольтовой батареи в платформе EVR — 85 кВт·ч, пиковая отдача силовой установки (у Deus Vayanne она трёхмоторная) — 1650 кВт (2243 л.с.) и 2040 Нм, разгон до 100 км/ч занимает всего 2 с, а максимальная скорость превышает 400 км/ч. Все эти цифры справедливы для Deus Vayanne и теперь указаны на сайте австрийской компании (на момент дебюта Vayanne в апреле этого года были известны лишь предварительные технические характеристики). Масса австрийской машины — 1810 кг, запас хода на одной зарядке — 500 км, максимальная мощность зарядки — 350 кВт.

1 / 2
2 / 2

Новым клиентам WAE обещает сделать прототип на платформе EVR за 12 месяцев, а серийный образец — всего за 24 месяца! Количество моторов, мощность и тип кузова (купе, родстер, тарга) могут варьироваться в зависимости от пожеланий клиента.

Кроме того, показана водородная версия платформы WAE с электрохимическим генератором и двумя баллонами для хранения газа в задней части и одним баллоном в передней части. Батарея в такой платформе тоже есть, но она выполняет функцию буферной и значительно меньше по ёмкости и размеру, чем у стандартной версии EVR. Характеристики водородной платформы пока не раскрыты.

Добавим, что на платформе EVX, скорее всего, построен представленный в апреле электрический фастбек DeLorean Alpha5, но в самой компании DeLorean о сотрудничестве с WAE и Italdesign официально пока не объявляли.

спортивные авто электромобиль суперкары новинки авто и технологии водородные авто Deus Deus Vayanne

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Suzuki Jimny III c пробегом: внешний блеск, рыхлая коррозия и диагностика молотком Gelandewagen на минималках? Многие владельцы думают именно так. А с моей точки зрения, это скорее микро-УАЗ: та же простота и минималистичность. Тот случай, когда посредственные комфорт, без... 256 5 0 07.09.2022
Статьи / Популярные вопросы Новые тарифы ОСАГО с 13 сентября: что изменится и почему полис за 100 тысяч – уже реальность С 13 сентября в силу вступает Указание Банка России № 6209-У, которое вносит изменения в страховые тарифы ОСАГО. Суть нововведений – расширение базового тарифного коридора как в большую, так... 4421 1 26 05.09.2022
Статьи / Рендеры "Колёса.ру" Lada Vesta в кузове хэтчбек: перспективы выхода и эксклюзивные изображения Каким мог бы стать хетчбэк Vesta, почему проект не был реализован и ждать ли нам новую модель Lada?  5902 3 10 05.09.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 17355 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 12618 6 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 8717 10 41 13.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings