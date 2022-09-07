Делаем суперкары быстро: новая платформа EVR от Williams Advanced Engineering

Williams Advanced Engineering — это «гражданское» ответвление инжинирингового подразделения легендарной формульной команды Williams, созданное в 2010 году с целью диверсификации деятельности и желания использовать гоночный опыт для зарабатывания денег на OEM-рынке. Весной этого года WAE купила австралийская металлургическая компания Fortescue Metals Group, которая в свою очередь сейчас занимается диверсификацией бизнеса, осваивает водородную энергетику и прочие «зелёные» технологии. Неудивительно поэтому, что у свежеиспечённой платформы EVR от WAE есть водородная версия, но об этом чуть ниже.

Наши постоянные читатели помнят, что весной прошлого года WAE совместно с итальянской студией Italdesign представила модульную OEM-платформу EVX, адресованную производителям машин премиум- и лакшери-сегментов, которые в силу разных причин не хотят или не могут разработать электромобили полностью самостоятельно. Главная «фишка» этой платформы — батарея-монокок, которая является основой всего кузова. Получилось эдакое пакетное предложение: WAE отвечает за «железо», Italdesign за кузов и стиль, фирме-клиенту нужно только сформулировать свои пожелания и ждать 30-36 месяцев до завершения разработки проекта под ключ (прототип готовится всего за 12 месяцев). По меркам современного автопрома это очень сжатые сроки.

Deus Vayanne

Первым клиентом Italdesign и WAE в их совместном проекте стала молодая австрийская компания Deus Automobiles и её электрический гиперкар Vayanne, но, как сегодня выяснилось, в основе Vayanne лежит не платформа EVX, а более свежая «тележка» EVR, которую официально представили только сегодня. Её принципиальным отличием от EVX является расположение батареи — не в полу, а за креслами водителя и единственного пассажира. Схожую компоновку имеет один из вариантов платформы ﻿E-Sports﻿ компании Lotus, но платформа EVR нацелена на явно более дорогие модели: в её основе лежит углепластиковая ванна-монокок, а подвески на двойных поперечных рычагах «по кругу» — элитного типа пуш-род.



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Расположение батареи не в полу, а за кокпитом позволило обеспечить Deus Vayanne пропорции классического среднемоторного суперкара, хотя справедливости ради скажем, что тот же эффект достигается с батареей, скомпонованной вокруг центрального тоннеля, или с батареей Т-образной формы, как у Rimac Nevera. Ёмкость 800-вольтовой батареи в платформе EVR — 85 кВт·ч, пиковая отдача силовой установки (у Deus Vayanne она трёхмоторная) — 1650 кВт (2243 л.с.) и 2040 Нм, разгон до 100 км/ч занимает всего 2 с, а максимальная скорость превышает 400 км/ч. Все эти цифры справедливы для Deus Vayanne и теперь указаны на сайте австрийской компании (на момент дебюта Vayanne в апреле этого года были известны лишь предварительные технические характеристики). Масса австрийской машины — 1810 кг, запас хода на одной зарядке — 500 км, максимальная мощность зарядки — 350 кВт.



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Новым клиентам WAE обещает сделать прототип на платформе EVR за 12 месяцев, а серийный образец — всего за 24 месяца! Количество моторов, мощность и тип кузова (купе, родстер, тарга) могут варьироваться в зависимости от пожеланий клиента.



Кроме того, показана водородная версия платформы WAE с электрохимическим генератором и двумя баллонами для хранения газа в задней части и одним баллоном в передней части. Батарея в такой платформе тоже есть, но она выполняет функцию буферной и значительно меньше по ёмкости и размеру, чем у стандартной версии EVR. Характеристики водородной платформы пока не раскрыты.



Добавим, что на платформе EVX, скорее всего, построен представленный в апреле электрический фастбек DeLorean Alpha5, но в самой компании DeLorean о сотрудничестве с WAE и Italdesign официально пока не объявляли.

