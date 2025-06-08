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  • День ног: как выглядел бы M-HERO I с пропорциональными колёсами

День ног: как выглядел бы M-HERO I с пропорциональными колёсами

08.06.2025 428 1 0

Китайский внедорожник M-HERO I является самой дорогой китайской моделью, официально предлагающейся на российском рынке, однако и это не спасло его от распространённой проблемы автомобилей из Поднебесной — непропорционально маленьких колёс на фоне массивного кузова. Мы решили исправить эту проблему и отправить внедорожник на «день ног».

В конце лета 2022 года китайская госкорпорация запустила «гражданский» бренд Mengshi (ранее под ним производили внедорожники и бронемашины для армии и спецслужб КНР), предназначенный для дорогих электрифицированных внедорожников и пикапов. Первенцем бренда стал герой этой статьи — рамный внедорожник M-Hero 917, предлагающийся как в гибридном, так и полностью электрическом исполнении. В конце 2023 года он был официально анонсирован для российского рынка, а пару месяцев назад онлайн-журнал kolesa.ru провёл тест-драйв модели.

Рендер M-Hero с пропорциональными колёсами
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Стандартный M-Hero
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Hero обладает весьма ярким внешним видом, при этом он, несмотря на свою премиальность, не смог избежать одной из основных проблем многих китайских автомобилей. Размерность штатных колёс формально достаточно внушительная — 275/65/R20, однако они буквально теряются на фоне кузова внушительных габаритов (4987 x 2080 x 1935 мм), ситуация усугубляется большими арками и большим клиренсом (221 — 326 мм в зависимости от положения пневмоподвески). Мы изобразили внедорожник с более крупными колёсами, ориентировочный диаметр дисков которых составляет 22 дюйма при сохранении высокого профиля шин.

Рендер M-Hero с пропорциональными колёсами
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Стандартный M-Hero
2 / 2

Рамный внедорожник построен на разработанной с нуля модульной рамной платформе Mora (Mengshi Off-Road Architecture) с полностью независимой подвеской и поворотной задней осью. Он предлагается в России с гибридной силовой установкой, включающей в себя бензиновый 1,5-литровый турбомотор с индексом C15TDE-M, работающий только в качестве генератора для подзарядки батареи ёмкостью 65 кВт*ч, и три электромотора общей мощностью 816 л.с. (1050 Нм).

Рендер M-Hero с пропорциональными колёсами
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Стандартный M-Hero
2 / 2

M-Hero представлен в единственной комплектации, а его стоимость составляет 14 490 000 рублей с учётом скидки от дистрибьютора в полтора миллиона. Между тем, в скором времени на российский рынок может выйти вторая новинка бренда Mengshi — более компактный внедорожник М817.

внедорожник рендеры "Колёса.ру" новинки M-Hero
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1 комментарий
08.06.2025 15:53
altersin

Так у него арки просто маленькие. Ваши колеса в них просто не помещаются

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