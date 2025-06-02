Внедорожник M-Hero M817 от Dongfeng, который может добраться до России: новая информация

Свежий вездеход марки M-Hero будет доступен с несколькими вариантами внешности. Для модели также заявлен внушительный список оборудования. На домашний рынок новинка выйдет в этом году, позже ее могут привезти в Россию.

Мировую премьеру внедорожник M817 бренда M-Hero (он же Mengshi) справил в апреле на Шанхайском мотор-шоу. Однако салон тогда не показали – машины на выставке были с запертыми дверями и тонированными стеклами. Затем в Сеть выложили сертификат модели, а несколько дней назад в проморолике рассекретили и интерьер. Ну а в минувшие выходные на автосалоне в Макао марка провела еще одну презентацию модели – уже готовой к выходу на рынок. Вдобавок компания поделилась новыми подробностями об оснащении. Напомним, бренд M-Hero/Mengshi принадлежит концерну Dongfeng, он создан специально для выпуска дорогих электрифицированных внедорожников. M817 – это лишь вторая модель в гамме, первенцем же стал вездеход с индексом 917 (в России его продают как M-Hero I).

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M-Hero M817 будет доступен с несколькими вариантами внешности. Внедорожник может иметь гладкий «нос» или внушительную радиаторную решетку, на которой красуется гигантская надпись с экспортным названием марки. Кроме того, предусмотрены различные обвесы, а также множество других аксессуаров. Среди них – дополнительные светильники на крышу, боковые лесенки и накладки, запаска или кофр на распашную багажную дверь. Есть даже дроны – они хранятся в специальном боксе на крыше.

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Длина пятиместного M-Hero M817 равна 5100 мм, ширина – 1998 мм. Высота внедорожника с пружинной подвеской – 1899 мм, с адаптивной пневмоподвеской – 1919 мм. Колесная база составляет 3005 мм. Заявленный объем багажника – 828 литров, с разложенными спинками второго ряда этот показатель увеличится до 2112 литров.

В салоне – раздельные экраны приборки и мультимедиа-системы. Под центральным планшетом расположен ряд физических клавиш. Ниже находится шайба – это и часы, и, судя по всему, селектор выбора режима движения. Рядом с «кругляшом» есть две площадки для беспроводной зарядки гаджетов. Электроника – от компании Huawei. В список оборудования входит и автопилот ADS 4 (с лидаром) той же фирмы. Кстати, аналогичный комплекс заявлен для обновленного кроссовера Voyah Free+ (марка Voyah тоже принадлежит Dongfeng). В арсенале модели также значатся кожа Nappa, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел, встроенный в подлокотник отсек с функциями подогрева и охлаждения (может сохранять температуру в течение 24 часов после того, как был заглушен мотор).

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M-Hero M817 сертифицирован в виде подзаряжаемого гибрида с бензиновым турбомотором 1.5 (197 л.с.), который работает в режиме генератора. Количество электродвигателей все еще не раскрыто, нет информации и о батареях.

В Китае новый внедорожник стартует уже в этом году. Впоследствии модель планируют привезти и в Россию. Между тем недавно Kolesa.ru испытал вездеход M-Hero I. Все подробности – в нашем материале.