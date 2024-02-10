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  • День ног: как выглядел бы SWM G05 Pro на пропорциональных колёсах

День ног: как выглядел бы SWM G05 Pro на пропорциональных колёсах

10.02.2024 175 0 0

Ещё одним китайским кроссовером, страдающим от слишком маленьких колёс, является официально представленный в России SWM G05 Pro. Попробуем это исправить.

Ранее мы представляли кроссоверы Lifan MywayHaval F7/F7x и BAW Jishi 01 с пропорциональными колёсами, сегодня же рассмотрим новый для России бренд SWM. Его название расшифровывается как Speedy Working Motors. Изначально эта компания родом из Италии, она занималась производством мотоциклов с 1971 по 1984 годы. А в 2014 году марку купила китайская компания Shineray Group и в 2016 году совместно с Brilliance превратила её в автомобильную компанию SWM Motors. Она утверждает, что дизайн современного модельного ряда, состоящего из недорогих кроссоверов и кроссвэнов, разработан в Италии.

Рендер G05 Pro с увеличенными колёсами
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Стандартный G05 Pro
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Героем сегодняшней публикации является паркетник G05 Pro, который и вправду весьма неплохо выглядит, можно даже сказать «по-европейски». Однако ему не удалось избежать типичной для многих китайских автомобилей особенности — слишком маленьких колёс, теряющихся на фоне массивного кузова. На наших рендерах изображён автомобиль, который помимо более крупных колёс (в оригинале кроссовер укомплектован 17-дюймовыми дисками, на рендерах же колёса примерно на 19 дюймов) получил и увеличенные колёсные арки.

Рендер G05 Pro с увеличенными колёсами
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Стандартный G05 Pro
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Ещё весной прошлого года началось производство китайского кроссовера G05 Pro на калининградском Автоторе. Вместе с ним на конвейер встали ещё две модели — SWM G01 и его спортивная версия G01F. Герой этой статьи является самым крупным из них — его длина составляет 4750 мм, он может быть как пятиместным, так и семиместным. Колёсная база у всех трёх паркетников одинакова (2750 мм), равно как и техническая часть: модели оснащаются бензиновым турбомотором 1.5, который выдает 139 л.с. и 212 Нм. В качестве трансмиссии используется 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, привод исключительно передний.

Рендер G05 Pro с увеличенными колёсами
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Стандартный G05 Pro
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Минимальная цена модели G05 Pro составляет 2 625 960 рублей за пятиместную версию Smart_1. Вариант с тремя рядами сидений оценивается минимум в 2 733 460 рублей.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали об особенностях и комплектациях более компактных кроссоверов SWM G01 и G01F. Также предлагаем поделиться в комментариях мнением о том, какие ещё китайские кроссоверы нуждаются в «прокачке» ног.  

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