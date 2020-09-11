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Дерзкий бюджетник: Lada Samara Integrale

11.09.2020 178 0 0

В 80-е годы многие европейские хэтчбеки имели «заряженные» версии, нашей же Самаре подобной модификации не досталось. Мы решили представить, как она могла выглядеть.

 

Семейство отечественных переднеприводных автомобилей производилось с 1984 года, именно тогда на конвейер встал трёхдверный хэтчбек ВАЗ-2108. В 1986-м к нему добавилась и пятидверная версия с индексом 2109. Кстати, проект «горячей» модификации существовал, он носил индекс RSI – мы посвятили этому автомобилю большую статью с участием автора этого проекта. Однако дело ограничилось несколькими опытными экземплярами. Мы решили изобразить более переработанный внешне вариант, сделанный в стиле одного из самых ярких автомобилей своего времени – хэтчбека Lancia Delta HF Integrale. Между Delta и нашей Самарой есть немало общего: как мы знаем, отечественный автопроизводитель ведёт свою историю с модели концерна FIAT, в который, начиная с 1969 года, входит компания Lancia. Во-вторых, взятая нами за основу Delta начала производиться в 1986 году, в этом же году стартовало производство ВАЗ-2109. Наконец, оба автомобиля имеют кузов 5-дверный лифтбек и схожую угловатую стилистику.

В этом проекте использована стилистика не обычной Дельты, а её самой мощной модификации с приставкой HF Integrale – дорожной версии одной из самых лучших раллийных машин ХХ века. Самара получила расширенные колёсные арки, вмещающие колёса большего размера, более широкие бампера, сдвоенные круглые фары спереди вместо прямоугольных, спойлер над задним стеклом и окраску в ярко-жёлтый цвет, аналогичный модификации HF Integrale «Giallo Ginestra» 1993 года. Кстати, почти три года назад мы представляли подобный проект, сделанный на базе универсала ВАЗ-2104.

Такому автомобилю, конечно, нужен и более мощный двигатель, ведь на вершине гаммы тольяттинского лифтбека в то время находился полуторалитровый мотор ВАЗ-21083, развивающий мощность 70 л.с. и 106 Нм крутящего момента. За свою историю Delta HF Integrale оснащалась различными вариантами двигателя, который постепенно увеличивал свою мощность. Последняя версия модели, получившая приставку Evoluzione II, была представлена в июне 1993 года и оснащалась 2-литровым 16-клапанным турбомотором мощностью 215 л.с. и с крутящим моментом в 314 Нм. Кроме того, самые мощные Дельты оснащались полноприводной трансмиссией, которая была одной из самых прогрессивных для своего времени: в заднем межколёсном пространстве располагалась механическая блокировка Torsen, а роль межосевого дифференциала выполняла вискомуфта. На переднюю ось приходилось 56% крутящего момента, на заднюю — 44 процента. 

Lancia Delta HF Integrale
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Lancia Delta HF Integrale
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Lancia Delta первого поколения производилась до 1994 года, семейство Самара же в 1997 году получило существенное обновление и продержалось на конвейере до 2013-го. Кстати, предлагаем ознакомиться со статьёй, посвящённой мифам и фактам о Samara 2.  

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