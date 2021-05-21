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Дерзкий бюджетник: Renault Duster R.S.

21.05.2021 4548 1 1

Дастер второго поколения является одной из самых интересных новинок последних месяцев на российском рынке. Он же является и одной из самых бюджетных моделей, мы же решили представить, как могла бы выглядеть спортивная модификация кроссовера.

 

Премьера нынешнего Renault Duster состоялась 4 года назад, однако до нашего рынка паркетник доехал только в этом году. В феврале мы провели первый тест-драйв кроссовера, а на днях покатались на модификации с турбомотором 1.3 и вариатором. Бюджетный кроссовер пришёлся по вкусу покупателям, ведь по итогам продаж в апреле он занимает 4-ю строчку в ТОП-10 автомобилей класса SUV в России с результатом в 3 696 проданных экземпляров. Несмотря на свою бюджетность, новый Duster всё же обладает достаточно интересным дизайном и выразительными формами кузова, которые можно было бы подчеркнуть в спортивной модификации паркетника.

Дастер получил новый передний бампер с крупными воздухозаборниками и фирменными элементами оптики, состоящими из трёх «сросшихся» четырёхугольников. Решётка радиатора имеет немного изменённую форму и новую отделку. Головная оптика светодиодная, дневные ходовые огни сделаны в стиле новых Logan/Sandero. Также появились новые пороги, задний бампер с вертикальными жекоративными вставками по краям, диффузором и большим патрубком выхлопной системы по центру. Дополняют образ более низкая спортивная подвеска вкупе с колёсными дисками большего диаметра.

Мы назвали этот проект Duster R.S., аналогичную приставку к имени имеют европейские спортивные модификации французских хэтчбеков, таких как Clio и Megane. У одного из них можно было бы позаимствовать силовую установку. Clio R.S. в самой мощной версии Trophy оснащается 220-сильным 4-цилиндровым турбомотором 1.6 и сочетается с роботизированной коробкой EDC с двойным сцеплением. Что же касается Megane, то его самая мощная модификация оснащается 1,8-литровым турбированным двигателем, развивающим 300 л.с. и 420 Нм в версии с «роботом» EDC.

Обычный Renault Duster
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Обычный Renault Duster
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Обычный Renault Duster
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Что же касается обычного Дастера второй генерации, то сегодня в России его минимальная стоимость составляет 980 тысяч рублей (1.6 МТ, 114 л.с., передний привод). Чуть более мощная 117-сильная модификация с полным приводом обойдётся в 1 175 000 рублей, есть также полноприводный дизельный 109-сильный вариант 1.5 dCi в паре с «механикой» — от 1 255 000 руб. Самая производительная на сегодняшний день модификация располагает вышеупомянутым 150-сильным турбомотором 1.3 и оснащается исключительно полноприводной трансмиссией. Версия с «механикой» оценивается в 1 365 000 рублей, доплата за вариатор составит 60 тысяч рублей.

Напомним, недавно мы пообщались с экспертом по потребительским свойствам автомобилей Renault о новом Дастере и турбомоторе TCe 150.  

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1 комментарий
21.05.2021 20:17
Papirus (@sc_1968)

Вот того «эксперта» лучше б не поминали, в итоге получилась заурядная маркетинговая гадость

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