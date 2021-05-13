ТОП-10 SUV России: внушительные «плюсы», Santa Fe вместо Tucson и возвращение Kaptur

Удивляться этим «плюсам» в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не стоит, ведь в апреле прошлого года в России был введен карантин и дилеры приостановили работу. К слову, весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам минувшего месяца вырос на 290% — реализовано 151 964 шт. Подробнее обо всех марках и ТОП-25 моделей-бестселлеров мы рассказывали накануне. Теперь же вернемся к нашему традиционному рейтингу самых востребованных SUV.

Итак, возглавляет список по-прежнему Hyundai Creta: в апреле 2021-го паркетник корейского бренда разошелся тиражом в 6445 экземпляров. В отдельном релизе, посвященном результатам продаж, российский офис Хёндэ еще раз напомнил о том, что в этом году наша Крета перейдет в новое поколение, и что у нее будет «уникальный» дизайн экстерьера и интерьера. Между тем замаскированные тестовые образцы уже не раз попадались шпионам в РФ, так вот внешне те машины в целом повторяют глобальную «вторую» Creta. Хотя это же все еще прототипы. В общем, с нетерпением ждем старта тизерной кампании.

На второй строчке, как и в феврале-марте, находится Lada Niva (5346 шт.), но это результат двух моделей: АЕБ суммирует продажи классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде – Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel).

Актуальные для РФ Hyundai Creta, Lada Niva Travel и VW Tiguan 1 / 3 Актуальные для РФ Hyundai Creta, Lada Niva Travel и VW Tiguan 2 / 3 Актуальные для РФ Hyundai Creta, Lada Niva Travel и VW Tiguan 3 / 3

На третье место поднялся Volkswagen Tiguan (3709 шт.) – видимо, покупатели наконец-то распробовали рестайлинговый кросс. За ним с небольшим отставанием идет сменивший поколение Renault Duster (3696 шт.), а замыкает первую пятерку Kia Sportage (2952 шт.).



ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в апреле 2021 года

Место Модель Продажи в апреле

2021 г., шт. Продажи в апреле

2020 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 6 445 1 079 +497% 2 Lada Niva Legend/Travel 5 346 1 752 +205% 3 Volkswagen Tiguan 3 709 1 332 +178% 4 Renault Duster 3 696 975 +279% 5 Kia Sportage 2 952 762 +287% 6 Toyota RAV4 2 941 601 +389% 7 Skoda Kodiaq 2 394 810 +196% 8 Skoda Karoq 2 327 754 +209% 9 Renault Kaptur 1 995 428 +366% 10 Hyundai Santa Fe 1 993 294 +578%

Как и в марте, в список вошли две Шкоды, только на этот раз старший Kodiaq опередил компактный Karoq. В рейтинг вернулся Renault Kaptur – в последний раз мы его видели в ТОП-10 по итогам февраля 2021-го. Ну и еще из примечательного в свежей «десятке» (не считая внушительных «плюсов», конечно): в нее попал обновленный Hyundai Santa Fe, хотя в рейтинге мы чаще видим Tucson. Кстати, Туссан, по данным самой компании Hyundai, в апреле обрел лишь 41 владельца, в марте – 167. Тут дело, скорее всего, в переходном периоде: Хёндэ вот-вот выведет на наш рынок Tucson нового поколения.

Skoda Kodiaq и Renault Kaptur 1 / 2 Skoda Kodiaq и Renault Kaptur 2 / 2

По итогам января-апреля 2021 года лидирует опять же Hyundai Creta: продано 25 768 штук (+29%). Второе место у семейства Lada Niva (18 540 шт., +49%), на третьей строчке находится Toyota RAV4 (14 189 шт., +16%).

