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  • ТОП-10 SUV России: внушительные «плюсы», Santa Fe вместо Tucson и возвращение Kaptur

ТОП-10 SUV России: внушительные «плюсы», Santa Fe вместо Tucson и возвращение Kaptur

13.05.2021 79 0 0

В свежем рейтинге самых продаваемых автомобилей сегмента SUV на нашем рынке все модели продемонстрировали рост. Лидер прежний.

 

Удивляться этим «плюсам» в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не стоит, ведь в апреле прошлого года в России был введен карантин и дилеры приостановили работу. К слову, весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам минувшего месяца вырос на 290% — реализовано 151 964 шт. Подробнее обо всех марках и ТОП-25 моделей-бестселлеров мы рассказывали накануне. Теперь же вернемся к нашему традиционному рейтингу самых востребованных SUV.

Итак, возглавляет список по-прежнему Hyundai Creta: в апреле 2021-го паркетник корейского бренда разошелся тиражом в 6445 экземпляров. В отдельном релизе, посвященном результатам продаж, российский офис Хёндэ еще раз напомнил о том, что в этом году наша Крета перейдет в новое поколение, и что у нее будет «уникальный» дизайн экстерьера и интерьера. Между тем замаскированные тестовые образцы уже не раз попадались шпионам в РФ, так вот внешне те машины в целом повторяют глобальную «вторую» Creta. Хотя это же все еще прототипы. В общем, с нетерпением ждем старта тизерной кампании.

На второй строчке, как и в феврале-марте, находится Lada Niva (5346 шт.), но это результат двух моделей: АЕБ суммирует продажи классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде – Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel). 

Актуальные для РФ Hyundai Creta, Lada Niva Travel и VW Tiguan
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Актуальные для РФ Hyundai Creta, Lada Niva Travel и VW Tiguan
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Актуальные для РФ Hyundai Creta, Lada Niva Travel и VW Tiguan
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На третье место поднялся Volkswagen Tiguan (3709 шт.) – видимо, покупатели наконец-то распробовали рестайлинговый кросс. За ним с небольшим отставанием идет сменивший поколение Renault Duster (3696 шт.), а замыкает первую пятерку Kia Sportage (2952 шт.).

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в апреле 2021 года

Место

Модель

Продажи в апреле
2021 г., шт.

Продажи в апреле
2020 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

6 445

1 079

+497%

2

Lada Niva Legend/Travel

5 346

1 752

+205%

3

Volkswagen Tiguan

3 709

1 332

+178%

4

Renault Duster

3 696

975

+279%

5

Kia Sportage

2 952

762

+287%

6

Toyota RAV4

2 941

601

+389%

7

Skoda Kodiaq

2 394

810

+196%

8

Skoda Karoq

2 327

754

+209%

9

Renault Kaptur

1 995

428

+366%

10

Hyundai Santa Fe

1 993

294

+578%

Как и в марте, в список вошли две Шкоды, только на этот раз старший Kodiaq опередил компактный Karoq. В рейтинг вернулся Renault Kaptur – в последний раз мы его видели в ТОП-10 по итогам февраля 2021-го. Ну и еще из примечательного в свежей «десятке» (не считая внушительных «плюсов», конечно): в нее попал обновленный Hyundai Santa Fe, хотя в рейтинге мы чаще видим Tucson. Кстати, Туссан, по данным самой компании Hyundai, в апреле обрел лишь 41 владельца, в марте – 167. Тут дело, скорее всего, в переходном периоде: Хёндэ вот-вот выведет на наш рынок Tucson нового поколения.

Skoda Kodiaq и Renault Kaptur
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Skoda Kodiaq и Renault Kaptur
2 / 2

По итогам января-апреля 2021 года лидирует опять же Hyundai Creta: продано 25 768 штук (+29%). Второе место у семейства Lada Niva (18 540 шт., +49%), на третьей строчке находится Toyota RAV4 (14 189 шт., +16%).

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