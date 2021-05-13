ТОП-10 SUV России: внушительные «плюсы», Santa Fe вместо Tucson и возвращение Kaptur

Удивляться этим «плюсам» в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) не стоит, ведь в апреле прошлого года в России был введен карантин и дилеры приостановили работу. К слову, весь рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам минувшего месяца вырос на 290% — реализовано 151 964 шт. Подробнее обо всех марках и ТОП-25 моделей-бестселлеров мы рассказывали накануне. Теперь же вернемся к нашему традиционному рейтингу самых востребованных SUV.
Итак, возглавляет список по-прежнему Hyundai Creta: в апреле 2021-го паркетник корейского бренда разошелся тиражом в 6445 экземпляров. В отдельном релизе, посвященном результатам продаж, российский офис Хёндэ еще раз напомнил о том, что в этом году наша Крета перейдет в новое поколение, и что у нее будет «уникальный» дизайн экстерьера и интерьера. Между тем замаскированные тестовые образцы уже не раз попадались шпионам в РФ, так вот внешне те машины в целом повторяют глобальную «вторую» Creta. Хотя это же все еще прототипы. В общем, с нетерпением ждем старта тизерной кампании.
На второй строчке, как и в феврале-марте, находится Lada Niva (5346 шт.), но это результат двух моделей: АЕБ суммирует продажи классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде – Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel).
На третье место поднялся Volkswagen Tiguan (3709 шт.) – видимо, покупатели наконец-то распробовали рестайлинговый кросс. За ним с небольшим отставанием идет сменивший поколение Renault Duster (3696 шт.), а замыкает первую пятерку Kia Sportage (2952 шт.).
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в апреле 2021 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в апреле
|
Продажи в апреле
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
6 445
|
1 079
|
+497%
|
2
|
Lada Niva Legend/Travel
|
5 346
|
1 752
|
+205%
|
3
|
Volkswagen Tiguan
|
3 709
|
1 332
|
+178%
|
4
|
Renault Duster
|
3 696
|
975
|
+279%
|
5
|
Kia Sportage
|
2 952
|
762
|
+287%
|
6
|
Toyota RAV4
|
2 941
|
601
|
+389%
|
7
|
Skoda Kodiaq
|
2 394
|
810
|
+196%
|
8
|
Skoda Karoq
|
2 327
|
754
|
+209%
|
9
|
Renault Kaptur
|
1 995
|
428
|
+366%
|
10
|
Hyundai Santa Fe
|
1 993
|
294
|
+578%
Как и в марте, в список вошли две Шкоды, только на этот раз старший Kodiaq опередил компактный Karoq. В рейтинг вернулся Renault Kaptur – в последний раз мы его видели в ТОП-10 по итогам февраля 2021-го. Ну и еще из примечательного в свежей «десятке» (не считая внушительных «плюсов», конечно): в нее попал обновленный Hyundai Santa Fe, хотя в рейтинге мы чаще видим Tucson. Кстати, Туссан, по данным самой компании Hyundai, в апреле обрел лишь 41 владельца, в марте – 167. Тут дело, скорее всего, в переходном периоде: Хёндэ вот-вот выведет на наш рынок Tucson нового поколения.
По итогам января-апреля 2021 года лидирует опять же Hyundai Creta: продано 25 768 штук (+29%). Второе место у семейства Lada Niva (18 540 шт., +49%), на третьей строчке находится Toyota RAV4 (14 189 шт., +16%).
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