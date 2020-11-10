Duster является одним из самых популярных автомобилей на российском рынке. Модель сугубо утилитарная, мы же решили представить, как она могла бы выглядеть в более премиальном образе.

Компактный бюджетный кроссовер первого поколения был впервые представлен в конце 2009 года под брендом Dacia для рынков Европы, позднее он получил более привычное имя Renault для рынков других стран, в том числе и России. Несмотря на то, что в конце 2017 года состоялась премьера Duster второй генерации, у нас до сих пор продаётся кроссовер первого поколения, и продаётся он весьма неплохо. Так, по итогам октября 2020 года он занимает 12-ю строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей России, а в рейтинге самых продаваемых кроссоверов – на 4-м месте с результатом в 3 264 экземпляров. Одна из главных причин успеха паркетника – разумеется, относительно доступная цена. Спортивных версий у Дастера также никогда не было, однако дизайн кузова у него весьма интересный и в некотором смысле мускулистый. Может ли он стать привлекательнее за счёт ряда изменений во внешности?

Мы представили, какой могла бы стать мощная спортивная модификация кроссовера. В первую очередь, немного уменьшен дорожный просвет (на обычном Дастере он составляет 210 мм для полноприводной модификации). Спереди появился более массивный бампер с большими воздухозаборниками. Фары новые, полностью светодиодные, их объединяет решётка радиатора с иным наполнением. Сбоку в нижней части кузова разместились более широкие накладки на пороги, а повторители поворотников вместо передних крыльев теперь встроены в боковые зеркала. Задняя часть кузова преобразилась благодаря новым светодиодным фонарям с парой квадратных элементов в каждом из них, а также новому бамперу с диффузором и двумя встроенными патрубками выхлопной системы. Завершают образ более широкие колёса с дисками большего диаметра и низкопрофильной резиной.

Техническая часть Дастера соответствует бюджетному сегменту. Базовый кроссовер оснащается бензиновым 114-сильным 1.6 самый же мощный 2-литровый мотор выдаёт 143 л.с. Конечно, для спортивной модификации требуется что-то явно более мощное. В европейской гамме Renault есть «заряженные» автомобили В-класса, к которому можно отнести и Дастер. Речь о хэтчбеке Clio R.S., который оснащается бензиновым турбомотором 1.6 (М5М 450; М5М 400), развивающим 200 л.с. в базовой модификации и 220 л.с. в версии Trophy.

Renault Clio RS Trophy 220 1 / 2 Renault Clio RS Trophy 220 2 / 2

Сегодня в России цены на Renault Duster начинаются с отметки в 840 000 рублей за переднеприводный кроссовер с вышеуказанным 114-сильным мотором и «механикой». Топовый 143-сильный вариант 2.0 АТ 4х4 оценивается в 1 230 000 рублей. Есть также дизельная версия 1.5 dCi с полным приводом и механической коробкой передач – от 1 139 000 рублей.



Renault Duster для российского рынка 1 / 2 Renault Duster для российского рынка 2 / 2

Между тем, в прошлом месяце Renault показала, каким будет новый Megane.