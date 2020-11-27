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Дерзкий «китаец»: Haval F7x в премиальном тюнинге

27.11.2020 353 0 0

На российском рынке появляется всё больше новинок из Китая, однако пока не было спортивных заряженных версий. Мы решили представить такую на основе одного из самых интересных продающихся у нас представителей китайского автопрома – купеобразного кроссовера Haval F7x.

 

Продажи кроссовера F7, производство которого налажено на собственном заводе китайской компании под Тулой, начались в середине прошлого года, тогда же мы провели тест-драйв новинки. Через несколько месяцев к нему добавилась купеобразная версия, которую мы также протестировали. Автомобили обладают весьма ярким дизайном, при этом они не могут похвастаться выдающимися динамическими характеристиками. Скорее всего, это лишь дело времени, учитывая скорость обновления и прогресса модельного ряда китайских производителей. Но на сегодняшний момент кроссоверы Haval комплектуются относительно скромными моторами, самый мощный из которых выдаёт 190 л.с. Мы решили представить, как могла бы выглядеть заряженная модификация купеобразного кроссовера.

Прообразом для проекта послужил другой купеобразный кроссовер – BMW X6 M Competition, первое поколение которого является родоначальником сегмента в этом форм-факторе. Haval получил новый передний бампер с большими воздухозаборниками, а решётка радиатора теперь выполнена в чёрном цвете. В передних крыльях появились дополнительные воздуховоды, на порогах – декоративные накладки в цвет кузова. Сзади установлен совершенно новый бампер с диффузором и четырьмя круглыми патрубками выхлопной системы, по бокам расположились дополнительные вертикальные элементы светотехники, а на крышке багажника появился спойлер. Одной из проблем во внешности F7x многие считают узкие колёса, в нашем проекте эта проблема решена: кроссовер получил широкие шины и многоспицевые диски увеличенного диаметра.

Что же касается моторов, то представленный в России Haval F7x располагает двумя вариантами – 150-сильным 1.5 (GW4B15) и 2-литровым 190-сильным (GW4C20). Последний в сочетании с полным приводом обеспечивает заявленную динамику разгона до 100 км/ч в 9 секунд. Кстати, у этого мотора есть и более мощная версия, которая выдаёт 245 л.с. – она устанавливается на флагманский рамный внедорожник Haval H9, который также представлен на нашем рынке.

Стандартный Haval F7x
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Стандартный Haval F7x
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Сегодня в России кроссовер F7x можно приобрести за 1 549 000 рублей (1.5 T, 150 л.с., передний привод). Вариант с полным приводом в более богатой комплектации оценивается в 1 819 000 рублей. Самый же дорогой 190-сильный вариант в комплектации Tech Plus обойдётся в 2 029 000 руб.

Напомним, несколько месяцев назад был официально представлен кардинально преобразившийся кроссовер Haval H6 третьего поколения.

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