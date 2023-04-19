Одной из самых ярких новинок этого года на российском рынке является китайский Tank 300. Ещё больше интереса к нему добавляет тот факт, что он позиционируется не как кроссовер, а как внедорожник, в отличие от большинства других новинок из Поднебесной. Мы решили довести этот образ до абсолюта, добавив к нему несколько деталей.

Бренд Tank является очень молодым, ведь создан он был концерном Great Wall в 2021 году. Первой моделью стал как раз герой этой статьи, который изначально предлагался под именем Wey – ещё один китайский бренд, принадлежащий Great Wall. Однако в дальнейшем было решено вывести вездеход в отдельный бренд. Осенью прошлого года стало официально известно, что китайский концерн будет продавать внедорожники Tank в России. Продажи автомобилей стартовали в этом году, и первенцем также стал Tank 300.

Рендеры внедорожного Tank 300 в разных цветах 1 / 3 Рендеры внедорожного Tank 300 в разных цветах 2 / 3 Рендеры внедорожного Tank 300 в разных цветах 3 / 3

Он позиционируется как полноценный внедорожник, поэтому многие наверняка захотят его доработать именно с целью улучшения внедорожных качеств. Помимо вездеходности, китайская компания также позиционирует бренд Tank как премиальный, поэтому мы решили сделать модель 300 в стиле весьма недешёвого пикапа Ford F-150 Raptor, который славится своей мощностью и проходимостью. Представленный на рендерах Tank получил существенно увеличенный дорожный просвет и большие колёса с внедорожными шинами, для установки которых понадобились расширенные накладки на колёсные арки. Спереди появился новый бампер с металлическими дугами и дополнительной светотехникой, новая решётку радиатора, а сзади – широкая пластиковая накладка между фонарями.

Рендеры внедорожного Tank 300 в разных цветах 1 / 3 Рендеры внедорожного Tank 300 в разных цветах 2 / 3 Рендеры внедорожного Tank 300 в разных цветах 3 / 3

Внедорожник построен на рамной платформе GWM (Great Wall Motors) Tank и имеет двухрычажную переднюю подвеску и неразрезной мост сзади. Полноприводная трансмиссия выполнена по принципу Part-Time с жёстким подключением передней оси и понижающей передачей, а также блокировками для обоих межколёсных дифференциалов. Внедорожник комплектуется единственным мотором – бензиновой «турбочетвёркой» 2.0, на российском рынке его отдача составляет 220 л.с. и 380 Нм крутящего момента (против 227 л.с. и 387 Нм в версии для китайского рынка). Конечно, для более тяжёлой внедорожной версии просится более мощный мотор, его можно было бы позаимствовать у старшей модели Tank 500. Он оснащается битурбированным бензиновым V6 3.0, выдающим 299 л.с. и 500 Нм в российской версии.

Tank 300 1 / 3 Tank 300 2 / 3 Tank 300 3 / 3

Сегодня в России цены на внедорожник Tank 300 стартуют с отметки в 3 699 000 рублей за базовую комплектацию Adventure. Топовая версия Premium оценивается в 4 049 000 рублей. Все модификации оснащаются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Напомним, в прошлом месяце мы провели тест-драйв Tank 300. А вчера состоялась премьера серийного внедорожника Tank 400.