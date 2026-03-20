20.03.2026 132 0 0
Дешёвый паркетник Hyundai Exter остался со старой техникой после рестайлинга

Компания Hyundai представила обновленный бюджетный кроссовер Exter. Модели подправили внешность, в салоне заменили материалы отделки. Технику реформы не затронули.

Компактный паркетник Hyundai Exter дебютировал в 2023 году. Главным рынком для модели является Индия, где и налажено ее производство. К слову, кроссовер построен на базе местного хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios. Поначалу Exter пользовался высоким спросом, но затем интерес к нему стал угасать: по данным индийских СМИ, по итогам 2025-го паркетник разошелся тиражом 67 908 экземпляров, что на 20% меньше, чем в 2024-м. Придать новый импульс продажам призван рестайлинг.

Hyundai Exter получил новые радиаторную решетку, бамперы и спойлер, на колесных арках отныне другие накладки. Объединяющая фары черная плашка стала шире, вдобавок на ней теперь красуется крупная надпись с названием модели (у дореформенного кроссовера выполненная мелкими буквами надпись находится под плашкой). Еще заменили вставки в задних стойках крыши и на корме. Богатым исполнения также достались 15-дюймовые диски нового дизайна (начальные версии «стоят» на 14-дюймовых колесах). Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова.

После рестайлинга Exter слегка подрос. Длина составляет 3830 мм, ширина – 1723 мм, высота – 1643 мм. Размеры дореформенной модели: 3815/1710/1631 мм. Колесная база – прежние 2450 мм.

В салоне – новый руль и другие материалы отделки. В частности, вставка на передней панели теперь «под карбон». Интерьер базового паркетника оформлен в черном цвете, у остальных версий – сине-серая отделка. У водительского кресла появился собственный подлокотник.

Как и раньше, в списке оборудования самого дешевого Hyundai Exter значатся кондиционер, шесть подушек безопасности, ABS и задний парктроник. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. Богатые версии – это люк с электроприводом, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль и штатный видеорегистратор с двойной камерой (вторая направлена в салон).

Вся техника прежняя. В Индии Hyundai Exter доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 мощностью 83 л.с., также можно выбрать битопливный вариант (69 л.с.). Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой механикой, чисто бензиновый мотор еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод исключительно передний.

Обновленный Hyundai Exter оценили в 579 900 – 941 900 рупий, что эквивалентно примерно 532 000 – 864 000 рублей по актуальному курсу.

Статьи / Практика Пустой бак убивает бензонасос, а ABS удлиняет тормозной путь: факты, похожие на мифы Мы продолжаем изучать мифы и стереотипы, которыми в буквальном смысле слова кишит автомобильная вселенная. Только, в отличие от прошлой публикации, посвященной исключительно развенчанию лож... 1290 0 2 20.03.2026
Статьи / Ремонт и обслуживание Цилиндр сцепления внутри коробки передач: кто и зачем придумал эту проблему для водителей Замена рабочего цилиндра сцепления долгие годы оставалась простейшей процедурой, которую можно было провести даже без гаража и смотровой ямы. Однако с середины 90-х благодаря одному британск... 1393 0 2 19.03.2026
Статьи / Практика Шума много, толку мало: симптомы, причины и способы устранения пробуксовки автомата Что делать, если уже повидавший виды автомобиль с классической автоматической коробкой передач неожиданно стал вести себя странно: при нажатии на педаль газа двигатель ревёт, но скорость при... 2008 0 2 18.03.2026

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77784 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47671 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18456 12 6 05.12.2025
37 Психологический момент: почему россияне снова ищут привычные марки
10 Кроссовер Volga K50: первые фотографии и подробности
6 Две двери, четыре глаза и небольшой обман: история разработки и особен...
