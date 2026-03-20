Дешёвый паркетник Hyundai Exter остался со старой техникой после рестайлинга

Компактный паркетник Hyundai Exter дебютировал в 2023 году. Главным рынком для модели является Индия, где и налажено ее производство. К слову, кроссовер построен на базе местного хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios. Поначалу Exter пользовался высоким спросом, но затем интерес к нему стал угасать: по данным индийских СМИ, по итогам 2025-го паркетник разошелся тиражом 67 908 экземпляров, что на 20% меньше, чем в 2024-м. Придать новый импульс продажам призван рестайлинг.

Было — стало

Hyundai Exter получил новые радиаторную решетку, бамперы и спойлер, на колесных арках отныне другие накладки. Объединяющая фары черная плашка стала шире, вдобавок на ней теперь красуется крупная надпись с названием модели (у дореформенного кроссовера выполненная мелкими буквами надпись находится под плашкой). Еще заменили вставки в задних стойках крыши и на корме. Богатым исполнения также достались 15-дюймовые диски нового дизайна (начальные версии «стоят» на 14-дюймовых колесах). Наконец, пересмотрена палитра цветов кузова.

После рестайлинга Exter слегка подрос. Длина составляет 3830 мм, ширина – 1723 мм, высота – 1643 мм. Размеры дореформенной модели: 3815/1710/1631 мм. Колесная база – прежние 2450 мм.

В салоне – новый руль и другие материалы отделки. В частности, вставка на передней панели теперь «под карбон». Интерьер базового паркетника оформлен в черном цвете, у остальных версий – сине-серая отделка. У водительского кресла появился собственный подлокотник.

Как и раньше, в списке оборудования самого дешевого Hyundai Exter значатся кондиционер, шесть подушек безопасности, ABS и задний парктроник. Начиная со второй по старшинству комплектации появляются мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и камера заднего вида. Богатые версии – это люк с электроприводом, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, круиз-контроль и штатный видеорегистратор с двойной камерой (вторая направлена в салон).

Вся техника прежняя. В Индии Hyundai Exter доступен с бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.2 мощностью 83 л.с., также можно выбрать битопливный вариант (69 л.с.). Оба двигателя сочетаются с пятиступенчатой механикой, чисто бензиновый мотор еще может работать в паре с роботизированной коробкой. Привод исключительно передний.

Обновленный Hyundai Exter оценили в 579 900 – 941 900 рупий, что эквивалентно примерно 532 000 – 864 000 рублей по актуальному курсу.