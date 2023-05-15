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Дилер назвал предварительную цену новой Lada Vesta

15.05.2023 569 2 2

Предполагается, что продажи рестайлингового семейства стартуют в ближайшее время.

Массовый выпуск модернизированной Lada Vesta начался в Тольятти в марте текущего года (ранее седаны и универсалы делали в Ижевске). Кстати, сам АВТОВАЗ позиционирует такую модель в качестве следующего поколения, хотя это все же рестайлинг. В рамках церемонии запуска производства было объявлено о том, что обновленные Весты планируется вывести на рынок в мае. С тех пор официальной информации не поступало. Между тем Telegram-канал RCI News узнал цену одной из комплектаций рестайлинговой Весты, ее каналу назвал дилер российской марки. Правда, в сообщении тут же уточняется, что цена эта все еще предварительная: точный прайс-лист появится после того, как автомобили отгрузят на склады дилерских центров.

Как бы то ни было, по информации RCI News, обновленный седан Lada Vesta в базовой версии Comfort с восьмиклапанником 1.6 (90 л.с.) и пятиступенчатой «механикой», возможно, будет стоить примерно 1 280 000 рублей. Напомним, у дореформенной Весты самая дешевая комплектация называлась Classic, вдобавок прежде машины предлагались с 16-клапанным мотором 1.6 на 106 л.с. Впрочем, у рестайлинговой модели такой мотор тоже, как ожидается, будет.

В апреле тот же канал писал, что всего у модели предположительно будет четыре варианта исполнения: помимо Comfort, это еще Life, Enjoy и Techno. В список стандартного оборудования рестайлинговой Весты якобы входят светодиодная оптика, дисковые тормоза задних колес, электропривод и обогрев наружных зеркал, ABS и EBD, две подушки безопасности, кондиционер, охлаждаемый вещевой ящик, аудиоподготовка и кнопка запуска двигателя.

В следующей по старшинству версии появляются центральный подлокотник с боксом, мультифункциональное рулевое колесо, подогрев передних сидений, мультимедийная система с 7-дюймовым экраном, регулировка высоты и поясничного подпора сиденья водителя. Комплектация Enjoy якобы дополнительно имеет обогрев лобового стекла, подогрев руля и задний парктроник, плюс у этого исполнения более продвинутая мультимедиа. Ну а топ-версия Techno – это еще виртуальная приборка, вертикальный планшет мультимедийной системы и боковые подушки безопасности.

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2 комментария
15.05.2023 18:29
Петя Иванов

Но унылые ребята будут требовать доллар по 62 копейки и пеугеоты за 500.

15.05.2023 20:47
Papirus

А китайские клоуны будут пытаться впарить лохам свои вёдра по 2.5 мульта деревянных?

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