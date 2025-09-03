Новинки ×
  • Для опытных водителей и коллекционеров: Nissan Z Nismo получит версию с МКП

Для опытных водителей и коллекционеров: Nissan Z Nismo получит версию с МКП

03.09.2025 142 0 0

Через два года после выхода на рынок топ-версия Nismo купе Nissan Z обзаведётся механической коробкой передач, тогда как сейчас она доступна только с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Клиенты просили — клиентов услышали.

Nissan переживает тяжёлый финансовый кризис, но именно он заставил компанию внимательнее посмотреть на потребности своих клиентов и заняться своим имиджем, вспомнить о своих корнях и ценностях, о том, что делает марки Nissan и Infiniti яркими и привлекательными. Недавно, в частности, японская компания объявила своим американским дилерам о том, что готовит новый спортседан Infiniti Q50 с мощным V6 и МКП, а также возродит рамный внедорожник Nissan Xterra. И вот ещё одна хорошая новость: Nissan Z Nismo скоро будет доступен на «ручке».

Напомним, что купе Nissan Z (в Японии — Nissan Fairlady Z) дебютировало в августе 2021 года как наследник модели Nissan 370Z, а два года спустя была представлена наиболее производительная версия Nismo. Особенности версии Nismo — это комплексно доработанное ради более точной управляемости шасси, усиленный кузов, более эффективный аэродинамический обвес, более мощные тормоза и наиболее мощный в гамме 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 (заводской индекс VR30DDTT). Максимальная отдача двигателя составляет 426 л.с. при 6400 об/мин и 520 Нм при 2000-5200 об/мин, вся мощность передаётся на задние колёса через 9-ступенчатую АКП и самоблокирующийся дифференциал.

В США Nissan Z Nismo стоит от 66 945 долларов с учётом доставки, тогда как Toyota GR Supra в прощальном исполнении MkV Final Edition — от 69 745 долларов. Nissan, к счастью, не собирается в ближайшие годы прощаться с «зеткой», тем более что её продажи в США растут: в январе-июне этого года реализовано 3789 шт. (+160% по сравнению с АППГ), тогда как Toyota GR Supra разошлась за тот же период тиражом 1231 шт. (-17,7%).

На днях глава североамериканского подразделения Nissan Кристиан Менье поучаствовал в записи подкаста делового издания Automotive News и там заявил, что в ближайшем будущем для Nissan Z Nismo станет доступна механическая коробка передач. Вероятно, её установка повлечёт за собой какие-то другие точеные изменения в настройках и оснащении, но подробностей топ-менеджер пока не раскрыл — ждём официальной премьеры.

купе спортивные авто новинки Nissan Nissan Z

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больше «Ведомости» не так давно порадовали новостью: Минпромторг утвердил новые параметры инвестиционного режима для автопроизводителей. Очень изящный ход получился, должен вам сказать. Вроде бы и... 1329 13 4 01.09.2025
Статьи / История Китайская Волга, румынский «козлик»: как иностранцы выпускали советские легковые автомобили Так уж исторически сложилось, что советский автопром больше ориентировался на нужды армии и народного хозяйства, и поэтому со второй половины ХХ века по выпуску грузовиков он входил в число... 981 1 3 31.08.2025
Статьи / Путешествия Княжий город и лампочка не Ильича: путешествие в Плавск В России насчитывается восемь сотен городов с населением менее 50 тысяч человек. Одни из них давно стали звездами туристических путеводителей, другие просто живут тихой и размеренной уездной... 466 2 1 30.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 8703 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8084 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 6951 7 3 04.05.2025
Обсуждаемое
13 Не русский я, но россиянин: отечественных китайских машин станет больш...
8 Обновлённая BMW 7 серии: первые изображения
4 Бензин из зажигалки и квадратные тормоза: интересный тест на знание со...
Новые комментарии
Change privacy settings