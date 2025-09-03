Для опытных водителей и коллекционеров: Nissan Z Nismo получит версию с МКП

Через два года после выхода на рынок топ-версия Nismo купе Nissan Z обзаведётся механической коробкой передач, тогда как сейчас она доступна только с 9-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Клиенты просили — клиентов услышали.

Nissan переживает тяжёлый финансовый кризис, но именно он заставил компанию внимательнее посмотреть на потребности своих клиентов и заняться своим имиджем, вспомнить о своих корнях и ценностях, о том, что делает марки Nissan и Infiniti яркими и привлекательными. Недавно, в частности, японская компания объявила своим американским дилерам о том, что готовит новый спортседан Infiniti Q50 с мощным V6 и МКП, а также возродит рамный внедорожник Nissan Xterra. И вот ещё одна хорошая новость: Nissan Z Nismo скоро будет доступен на «ручке».

Напомним, что купе Nissan Z (в Японии — Nissan Fairlady Z) дебютировало в августе 2021 года как наследник модели Nissan 370Z, а два года спустя была представлена наиболее производительная версия Nismo. Особенности версии Nismo — это комплексно доработанное ради более точной управляемости шасси, усиленный кузов, более эффективный аэродинамический обвес, более мощные тормоза и наиболее мощный в гамме 3,0-литровый бензиновый битурбомотор V6 (заводской индекс VR30DDTT). Максимальная отдача двигателя составляет 426 л.с. при 6400 об/мин и 520 Нм при 2000-5200 об/мин, вся мощность передаётся на задние колёса через 9-ступенчатую АКП и самоблокирующийся дифференциал.

В США Nissan Z Nismo стоит от 66 945 долларов с учётом доставки, тогда как Toyota GR Supra в прощальном исполнении MkV Final Edition — от 69 745 долларов. Nissan, к счастью, не собирается в ближайшие годы прощаться с «зеткой», тем более что её продажи в США растут: в январе-июне этого года реализовано 3789 шт. (+160% по сравнению с АППГ), тогда как Toyota GR Supra разошлась за тот же период тиражом 1231 шт. (-17,7%).

На днях глава североамериканского подразделения Nissan Кристиан Менье поучаствовал в записи подкаста делового издания Automotive News и там заявил, что в ближайшем будущем для Nissan Z Nismo станет доступна механическая коробка передач. Вероятно, её установка повлечёт за собой какие-то другие точеные изменения в настройках и оснащении, но подробностей топ-менеджер пока не раскрыл — ждём официальной премьеры.