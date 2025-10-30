Длинный нос, высокий хвост: Mercedes-AMG готовит конкурента Porsche 911 GT2 RS

Спортивное подразделение Mercedes-AMG компании Mercedes-Benz грезит не только электромобилями и готовит нового бензинового монстра, известного на данный момент как Concept AMG GT Track Sport: на этой неделе были опубликованы фотографии с тестов этого автомобиля на гоночном треке.

Concept AMG GT Track Sport точно превратится в мелкосерийную модель, но пока неизвестно, когда именно, и что это вообще за зверь такой. Впервые Concept AMG GT Track Sport был анонсирован в июле этого года в виде фрагментов закамуфлированного прототипа, а теперь на него можно взглянуть целиком, пусть и в несколько клоунской раскраске.

Первое, что бросается в глаза, это длинный нос спорткара: передняя ось у него отнесена явно дальше от салона, чем у современного купе Mercedes-AMG GT поколения С 192, которое, как известно, получилось довольно тяжёлым и плохо приспособленным для действительно серьёзных состязаний, хотя ориентированная на трек версия у него всё же есть — Mercedes-AMG GT 63 Pro 4Matic+ с 612-сильным битурбомотором V8.

По своим пропорциям Concept AMG GT Track Sport скорее ближе к предыдущему по хронологии купе Mercedes-AMG GT поколения С 190, которое благодаря собственной платформе и отнесённой к задним колёсам коробке передач было и остаётся чертовски быстрым на треке. Если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что у трекового Mercedes-AMG GT2 Pro образца 2023 года, относящегося к поколению С 190, и Concept AMG GT Track Sport много общего, но концепт имеет ещё более развитый аэродинамический обвес.

Таким образом, можно предположить, что Mercedes-AMG готовит возвращение шасси С 190 либо это будет некий гибрид купе двух поколений — С 190 и С 192, либо что-то третье — гадать можно долго. Также неясно, будет ли это сугубо трековый автомобиль или ему всё же дадут доступ на дороги общего пользования. Второй вариант с коммерческой точки зрения предпочтительнее, так как в этом случае у непобедимого Porsche 911 GT2 RS наконец-то появится достойный конкурент.

Последний на данный момент Porsche 911 GT2 RS был представлен в далёком 2017 году, но он по-прежнему остаётся самым быстрым спорткаром на Северной петле Нюрбургринга, его время круга — 6 мин 43,300 с. Второе место в классе спорткаров официальной таблицы рекордов Нюрбургринга принадлежит Mercedes-AMG GT Black Series поколения С 190 — 6 мин 48,047 с. Возможно, скоро подразделению Mercedes-AMG удастся вернуться на первое место — пожелаем команде разработчиков и тест-пилотам удачи, потому что мы любим здоровую конкуренцию между бензиновыми спорткарами.