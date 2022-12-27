Доля выпускаемых в РФ автомобилей в стране к концу десятилетия будет равна 80%

Нынешний кризис ощутимо отразился на авторынке РФ: сейчас уже очевидно, что результат текущего года окажется рекордно низким, очевидно он станет худшим, как минимум, за последнее десятилетие. Вероятно, продажи новых легковых и лёгких коммерческих машин в РФ по итогам 2022-го составят около 600 тыс. экземпляров. Напомним, по данным АЕБ, минимальный показатель в стране за последние 10 лет был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда местным дилерам удалось реализовать менее 1,43 млн экземпляров.

В текущем году многие иностранные компании покинули РФ, часть из них уже продала свои местные активы, включая заводы, российским покупателям. Так, в частности поступили в Renault, Nissan, Mazda, Mercedes-Benz. Ряд компаний пока не избавляются от площадок в РФ, но и не планируют в ближайшее время возобновлять производство своих машин (к ним, к примеру, относятся Toyota и Hyundai).



Предполагается, что объём выпуска автомобилей в РФ в дальнейшем вырастет. Как сообщает «Коммерсант», в ходе совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что доля российских автомобилей на внутреннем рынке к концу нынешнего десятилетия должна увеличиться вдвое.

В ведомстве предполагают, что на выпущенные в РФ машины к 2030-му придётся около 80% внутреннего рынка. Денис Мантуров пояснил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе наращивать долю в основном получится за счёт высоколокализованной продукции и увеличения количества моделей, выпускаемых на одной платформе.



По его словам, в стратегии развития автопрома указано, что к 2025 году в РФ должен в три раза увеличиться объём производства автокомпонентов, а также вдвое – совокупный объём выпуска всех видов машин. Глава Минпромторга ещё отметил, что одной из задач является фокусировка на развитии гибридов и электротранспорта.

Он рассказал, что планируется скорректировать требования к участию иностранных партнёров в производстве комплектующих. Речь идёт о создании «совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны». Средства на разработку компонентов и материалов в основном будут предоставлены в рамках специализированной программы Фонда развития промышленности, её объём в текущем году вырос до 50 млрд рублей.

Предполагается, что российский автопром может пойти по пути Поднебесной. «Как развивался Китай? Ни Volkswagen, ни Renault, никто не мог прийти и сказать, что будет делать машины. Они приходили, делали SPS каким-то китайским производителям, передавали туда свои технологии по текущим моделям и совместно занимались изготовлением машин. Если у нас будет так же, как в Китае, то цифра 80% абсолютно реалистична», – считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.



По мнению директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, в короткосрочной перспективе касательно партнёрства с иностранными компаниями в РФ будет продолжаться только сборка китайских автомобилей. Напомним, сейчас в Москве на мощностях бывшего завода Renault налажено производство кроссовера Москвич 3 (JAC JS4 с иным логотипом). А в следующем году на мощностях бывшего предприятия Nissan в Санкт-Петербурге планируют выпускать автомобили под брендом Lada (с кем будет создано СП пока неизвестно).