Dongfeng Box в краш-тестах Euro NCAP: порванный кузов и нераскрывшаяся подушка

15.10.2025 166 0 0

Организация Euro NCAP протестировала вышедший в прошлом году на европейский рынок китайский субкомпактный электрический хэтчбек Dongfeng Box, известный на родине как Nammi 01. Результат получился разочаровывающим.

Два года назад корпорация Dongfeng запустила в Китае младший NEV-бренд Nammi (аббревиатура NEV расшифровывается как New Energy Vehicle, она объединяет электромобили и plug-in гибриды), а электрический хэтчбек Nammi 01 стал его первой моделью. В 2024 году Nammi 01 вышел на европейский рынок как Dongfeng Box, в отдельных странах некоторые экземпляры были проданы как Dongfeng Nammi Box. Продаётся Dongfeng Box пока не по всей Европе, но тем не менее с января по август текущего года он разошёлся здесь тиражом 1342 шт. (данные JATO Dynamics). Минимальная цена этого хэтчбека без учёта субсидий и скидок составляет порядка 23 000 евро.

Dongfeng Box
Dongfeng Box
Dongfeng Box
Euro NCAP охотно тестирует пришедшие в Европу китайские новинки, в основном они получают отличные и хорошие оценки, а вот Dongfeng Box экспертам не понравился: он получил всего три звезды итогового рейтинга, причём с рядом неприятных оговорок.

Dongfeng Box

Во время фронтального краш-теста, имитирующего выезд на встречную полосу, кузов Dongfeng Box потерял целостность, зафиксированы разрывы сварных швов в районе лонжеронов, порогов, передних стоек и рамки ветрового стекла. Подушка безопасности водителя раскрылась не полностью, в результате чего был допущен контакт головы манекена с рулём, но нагрузка, к счастью, оказалась невысокой. Конструкция передней панели представляет риск для коленей при аварии. Автоматическая разблокировка дверей после этого краш-теста не сработала, то есть спасателям в подобных авариях будет сложнее добраться до людей внутри смятого кузова Dongfeng Box.

Dongfeng Box

Вместе с тем отметим, что критических, смертельно опасных нагрузок ни в этом, ни в других краш-тестах с участием Dongfeng Box не зафиксировано. Оценка за защиту при боковых столкновениях была снижена из-за отсутствия центральной подушки безопасности между водителем и передним пассажиром. Оценка за защиту детей хорошая, за защиту от хлыстовых травм — отличная. Кроме того, Dongfeng Box имеет весьма достойное для своего класса оснащение средствами активной безопасности, но кузов, конечно, нужно дорабатывать.

Volkswagen T-Cross

Для сравнения скажем, что в рамках той же сессии испытаний на краш-тесты отправился бензиновый субкомпактный кроссовер Volkswagen T-Cross. Он уже проходил испытания Euro NCAP в 2019 году и заработал тогда 5 звёзд итогового рейтинга, но в 2020 году методика Euro NCAP сильно изменилась, поэтому его решили разбить ещё раз. По результатам сессии 2025 года Volkswagen T-Cross получил только три звезды, но эти звёзды, скажем так, другого рода: сварные швы сохранили целостность кузова, подушки сработали хорошо, однако нагрузка на грудь водителя при фронтальном ударе, имитирующим выезд на встречную полосу, оказалась даже выше, чем в Dongfeng Box.

Volkswagen T-Cross

В следующем году Euro NCAP представит в очередной раз обновлённую программу испытаний, она станет сложнее и строже, в ней будут учтены ранее неучтённые риски, в том числе риск срыва кресел с креплений, обнаруженный недавно при испытаниях китайского хэтчбека MG 3.

