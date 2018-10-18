Дорожные камеры начнут устанавливать по закону

Пока что российское законодательство не определяет требования к местам установки комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Депутаты Госдумы решили это изменить: документ с порядком определения мест для размещения камер, ловящих нарушителей на дорогах, уже разработан и готов ко внесению на рассмотрение. По мнению инициаторов, сейчас комплексы фото- и видеофискации устанавливаются не ради дорожной безопасности, а с целью заработать.

Законопроект с правилами по определению мест для установки камер на дорогах совместными усилиями разработали два представителя комитета ГД по транспорту и строительству – Сергей Бидонько и Сергей Тен.

Новости / Авто и общество Не спрятаться от «Большого Брата»: число камер на дорогах РФ вырастет вдвое На российских дорогах сейчас более 9 тысяч комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Министерство транспорта предполагает, что к концу 2019 года количество камер должно увеличиться на 11%, к...

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По мнению инициаторов, сейчас дорожные камеры не выполняют свою основную функцию, так как владельцы дорог устанавливают их не на опасных участках (чтобы сократить число аварий), а чаще в тех местах, где они смогут принести больше прибыли.

Этому способствует и новый способ финансирования установки комплексов фото- и видеофискации нарушений ПДД: когда бюджет не тратит ничего, всё (то есть собственно установку и содержание) оплачивает коммерческая фирма, согласно концессионному соглашению, заключённому с местными властями, а взамен она забирает себе часть от уплаченных штрафов (как правило, это определённая сумма от каждого платежа).

Одно из важных изменений, предлагаемых законопроектом, – отнесение камер к техническим средствам организации дорожного движения, таким как знаки, разметка и отбойники. Предположительно, это позволит «свести на нет» чисто коммерческую установку комплексов фото- и видеофиксации.

Дело в том, что в конце декабря 2018 года в силу вступит закон об организации дорожного движения. Этот документ разрешит устанавливать даже временный дорожный знак только после подготовки проекта организации дорожного движения. Если ввести камеры в этот перечень, то по этим же правилам будут устанавливаться и они. Кстати, нормы распространятся не только на стационарные комплексы, но и на мобильные.

Напомним, на начало текущего года в РФ в общей сложности насчитывалось примерно 16 тысяч камер. По итогам 2017-го водителям за нарушения ПДД было выписано 108,7 млн. штрафов, из них 83,2 млн. оформили по материалам, полученным с комплексов фото- и видеофиксации.

Известно, что в текущем году количество штрафов возросло. За период с января по август 2018-го на нарушителей составили около 87,5 млн. административных протоколов, это на 20% больше по сравнению с показателем первых восьми месяцев прошлого года. Сумма взысканий за нарушения ПДД в 2018-ом составила около 65 млрд. рублей, их них большую часть (60%) штрафов автомобилисты оплатили с 50-процентной скидкой.