Доступный и в России минивэн GAC вот-вот сменит поколение: смесь Buick и Toyota

Как и прежде, китайский MPV предложат с двумя вариантами дизайна. Кроме того, модель превратится в гибрид. Премьеру новинка может справить осенью.

Минивэн GAC Trumpchi GM8 (марку Trumpchi концерн GAC использует только в Китае) дебютировал в 2017 году, он адресован в первую очередь бизнесменам. С тех пор модель сменила имя на родине на M8, пережила несколько модернизаций и обрела топовое исполнение Master со своим дизайном. К слову, минувший год стал самым успешным для вэна GAC: в Поднебесной было реализовано 66 000 единиц. Впрочем, до семейства Buick GL8 «китайцу» все равно далеко (результат MPV Бьюика – 170 000 шт.). И вот анонсирован Trumpchi M8 второго поколения.

Сам производитель пока распространил лишь несколько фирменных картинок, причем на всех запечатлен оставшийся в строю самый дорогой вариант Master. Однако еще в июле снимки «второго» вэна внесли в базу китайского минпрома, вдобавок такой M8 попался шпионам.

GAC Trumpchi M8 нового поколения, версия Master 1 / 5 GAC Trumpchi M8 нового поколения, версия Master 2 / 5 GAC Trumpchi M8 нового поколения, версия Master 3 / 5 GAC Trumpchi M8 нового поколения, версия Master 4 / 5 GAC Trumpchi M8 нового поколения, версия Master 5 / 5

Итак, в новом поколении у MPV еще более агрессивный облик. Фары стали у́же, под основными блоками появились вертикальные секции ходовых огней, и в целом этот набор напоминает головную оптику свежего Buick GL8 Century. Задние фонари тоже сделали вертикальными, при этом их объединяют хромированная и светящаяся плашки. Радиаторная решетка базового Trumpchi M8 – с тонкими горизонтальными полосками в стиле последнего вэна Toyota Voxy, тогда как у топового M8 Master – «волнистый» гриль.

GAC Trumpchi M8 нового поколения (белая машина — версия Master, черная — стандартный минивэн) 1 / 3 GAC Trumpchi M8 нового поколения (белая машина — версия Master, черная — стандартный минивэн) 2 / 3 GAC Trumpchi M8 нового поколения (белая машина — версия Master, черная — стандартный минивэн) 3 / 3

Длина стандартного нового минивэна GAC равна 5193 мм, Мастера – 5212 мм. Остальные габариты у машин совпадают: ширина – 1893 мм, высота – 1823 мм, колесная база – 3070 мм. Для сравнения, размеры предыдущего M8 для Китая: 5089 (5149)/1884/1822 мм, расстояние между осями – 3000 мм.



В салоне – новые передняя панель, рулевое колесо и центральный тоннель, также заменили виртуальную «приборку» и мультимедийную систему (тачскрин стал больше).

GAC Trumpchi M8 нового поколения

По предварительным данным, минивэн сохранил бензиновую «турбочетверку» 2.0 мощностью 252 л.с. (модель первого поколения в КНР доступна с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin). А еще новый Trumpchi M8 предложат в виде гибрида, китайские СМИ пишут, что таких версий будет две – «простая» (HEV) и с возможностью зарядки от электросети (PHEV). Ожидается, что в состав установки обычного гибрида войдут работающий по экономичному циклу Аткинсона 190-сильный двухлитровый мотор и тойотовский электромеханический вариатор (у GAC есть совместное предприятие с Toyota). Подробностей о M8 PHEV еще нет. К слову, в линейке Trumpchi уже имеются гибриды с трансмиссией Тойоты – это кроссовер GS8 второго поколения и новейший паркетник Emkoo.



Полноценную премьеру новый Trumpchi M8 должен справить в Китае грядущей осенью.

Нынешние стандартный GAC Trumpchi M8 и версия Master для Китая 1 / 7 Нынешние стандартный GAC Trumpchi M8 и версия Master для Китая 2 / 7 Нынешние стандартный GAC Trumpchi M8 и версия Master для Китая 3 / 7 Нынешние стандартный GAC Trumpchi M8 и версия Master для Китая 4 / 7 Нынешние стандартный GAC Trumpchi M8 и версия Master для Китая 5 / 7 Нынешние стандартный GAC Trumpchi M8 и версия Master для Китая 6 / 7 Нынешние стандартный GAC Trumpchi M8 и версия Master для Китая 7 / 7

Напомним, минивэн представлен и в России, причем в первозданном виде, то есть образца 2017 года. У нас MPV зовется GAC GN8, он оснащается турбомотором 2.0 мощностью 190 л.с. и 6АКП, по прайсу вэн сегодня стоит 3 399 000 – 4 199 000 рублей. На данный момент нет информации о том, доберется ли до РФ модель второй генерации – местный офис GAC в принципе практически не проявляет активность.

