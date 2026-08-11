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Eccentrica V12 Roadster: открытая версия рестомода на базе Lamborghini Diablo

11.08.2026 769 0 0
Eccentrica V12 Roadster: открытая версия рестомода на базе Lamborghini Diablo

Компания Eccentrica из Сан-Марино представила в рамках автомобильной недели в Монтерее (США, штат Калифорния) открытую версию своего рестомода Eccentrica V12 с тщательно продуманной аэродинамикой и комплексно модернизированной технической начинкой от донорского Lamborghini Diablo.

За последние годы автомобильная неделя в Монтерее стала главной площадкой для дебюта роскошных автомобилей — позади остались и Фестиваль скорости в Гудвуде (Великобритания), и конкурс элегантности Villa d'Este (Италия). Отчасти это связано с тем, что Европа по-прежнему крепко сидит на экоповестке, а в США экоповестка была практически полностью демонтирована Дональдом Трампом, поэтому производители и покупатели дорогих спорткаров могут больше не стесняться традиционных автомобильных ценностей. Одним из носителей таких ценностей, безусловно, является Eccentrica V12 Roadster.

Компанию Eccentrica основал итальянский предприниматель, эстет и автомобильный энтузиаст Эмануэль Коломбини, рестомод Eccentrica V12 — её первая модель, премьера которой состоялась в 2023 году. Облик рестомода разработал итальянский дизайнер Карло Борромео, а в качестве технического консультанта был привлечён бывший технический директор Lamborghini Маурицио Реджани.

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В прошлом году рестомод Eccentrica V12 обзавёлся трековым пакетом Pacchetto Titano, а на этой неделе представлен Eccentrica V12 Roadster, полностью лишённый крыши, — на случай дождя нет даже самой примитивной накидушки, но предусмотрен защитный чехол для хранения дорогого суперкара на парковке.

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В основе Eccentrica V12 Roadster лежит донорский Lamborghini Diablo ранних лет выпуска (до 1994 года включительно), который был разобран до винтика, после чего Eccentrica привнесла в него более 3500 новых деталей. Все наружные панели кузова у рестомода новые, углепластиковые. Исходный несущий стальной каркас усилен углепластиковыми элементами. Вместо подъёмных фар используются стационарные со щитками — они сдвигаются автоматически при включении фар. Для открытой версии рестомода аэродинамическое оперение кузова было ещё раз оптимизировано, чтобы при езде на высокой скорости в салоне не было сильного шума и воздушных завихрений.

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Салон выполнен в угловатой эстетике 1980-х: в переднюю панель встроены несколько матричных дисплеев с крупными жёлтыми пикселями. На центральной консоли разместились два ряда крупных кнопок. К мощной аудиосистеме Marantz надо подключаться через Bluetooth. Система микроклимата модернизирована. В отделке широко используются кожа Connolly, алькантара, анодированный алюминий, углепластик и детали, изготовленные методом 3D-печати.

5,7-литровый атмосферный бензиновый двигатель V12 полностью обновлён и усовершенствован, его максимальная отдача теперь составляет 550 л.с. при 7000 об/мин и 600 Нм при 6500 об/мин. 5-ступенчатая МКП уступила место 6-ступенчатой, вся мощность передаётся на задние колёса через самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч Eccentrica V12 Roadster разгоняется за 3,8 с, максимальная скорость — 335 км/ч.Колея исходного суперкара расширена.

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Подвеска — полностью новая, на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами. Рулевой механизм снабжён современным гидроусилителем (у ранних Diablo усилителя вообще не было). На смену 17-дюймовым колёсам пришли 19-дюймовые, в них прописались мощные дисковые тормоза Brembo диаметром 380 мм на передней оси и 345 мм на задней. Шины — Pirelli Trofeo R размерности 255/30 R 19 спереди и 325/30 R 19 сзади. Снаряженная масса Eccentrica V12 Roadster составляет 1540 кг, развесовка — 41/59 в пользу задней оси.

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Eccentrica выпустит 19 экземпляров V12 Roadster, цена не объявлена, но с учётом стоимости предыдущих версий рестомода и инфляции мы рекомендуем потенциальным покупателям приготовить не менее 1,5 млн евро перед оформлением заказа.

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