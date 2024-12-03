Электрический спорткар Alpine A110 окажется легче бензиновых конкурентов

Изначально предполагалось, что полностью электрический преемник спорткара Alpine A110 (маркой владеет французская группа Renault) получит модульную платформу E-Sports с различными вариантами компоновки батареи: её разработкой занималась компания Lotus (принадлежит китайскому холдингу Geely). Эту «тележку» презентовали ещё в 2021 году, она ляжет в основу спорткара Lotus Type 135 - идейного наследника отправленной в отставку модели Elise; по плану, он выйдет на рынок в 2026-м.

На фото: концепт Alpine A110 E-ternite

Однако планы изменились: о том, что Alpine и Lotus решили прекратить сотрудничество, стало известно в конце весны прошлого года. В результате летом 2023-го в руководстве Renault заявили, что модель получит некую новую платформу, которая будет разработана силами инженеров Alpine. При этом сообщалось, что на ней впоследствии будут базироваться и другие электромобили нишевой французской марки.

Как теперь отметил генеральный директор Renault Лука де Мео в ходе интервью британскому Autocar, компания приняла «нерациональное» решение потратить солидную сумму средств на разработку собственной специальной платформы для спортивных электромобилей, включая следующий A110 и его версию с посадочной формулой 2+2, которой планируют дать название A310. Однако она не ляжет в основу более массовой модели – кроссовера A390.

По словам главы французской группы, спорткар Alpine A110 следующего поколения окажется легче не только по сравнению с «зелёными» конкурентами, но и с аналогами, оснащёнными двигателями внутреннего сгорания (несмотря на то, что «электричкам» вес традиционно прибавляют тяжёлые батареи). Лука де Мео добавил, что при этом «ущерба» для производительности A110 не будет.

Напомним, ранее компания Alpine уже изучала вариант разработки облегчённого электрического спорткара: речь идёт о концепте A110 E-ternité, который был создан на базе актуального купе и представлен в июле 2022 года. Его вес составил 1378 кг, что всего на 258 кг больше, чем у «обычной» двухдверки.

На фото: салон концепта Alpine A110 E-ternite

Информации о том, каким окажется дизайн электрического Alpine A110, пока нет. Ожидается, что визуально такая новинка будет лишь немногим отличаться от актуального автомобиля, чтобы он остался узнаваемым и соответствовал фирменному стилю. Известно, что полностью «зелёный» следующий Alpine A110 появится в продаже в 2026 году.

Минувшим летом французская марка представила первую серийную модель из новой электрической линейки, ею стал серийный хот-хэтч Alpine A290, созданный на базе Renault 5. В его основе лежит платформа AmpR Small, которая ранее называлась CMF-B EV. Отдача единственного электромотора составляет либо 180 л.с. (максимальный крутящий момент – 285 Нм), либо 220 л.с. (300 Нм). Производство налажено на заводе Renault во французском городе Дуэ.