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  • Электрический кроссовер HiPhi Y: премьера в Шанхае и подготовка к покорению Европы

Электрический кроссовер HiPhi Y: премьера в Шанхае и подготовка к покорению Европы

20.04.2023 26 0 0

Молодая китайская компания Human Horizons в рамках Шанхайского автосалона представила свою третью модель, среднеразмерный кроссовер HiPhi Y, и объявила о планах по выходу на глобальный рынок.

Human Horizons считается одним из самых смелых китайских электромобильных стартапов, его основал в 2017 году предприниматель Дин Лей (он же Дэвид Дин), имеющий за плечами большой опыт работы на руководящих постах в китайском автопроме. HiPhi — торговая марка компании Human Horizons, под ней она выпускает высокотехнологичные и очень дорогие «электрички» с эффектным дизайном. Первой моделью молодого бренда стал большой трёхрядный кроссовер HiPhi X, он вышел на китайский рынок в 2021 году, за ним в 2022 году последовал большой седан HiPhi Z, а на проходящем сейчас в Шанхае автосалоне дебютировал среднеразмерный кроссовер HiPhi Y.

Габаритная длина HiPhi Y — 4938 мм, ширина — 1958 мм, высота — 1658 мм, колёсная база — 2950 мм. Платформу новый кроссовер позаимствовал у своих старших «братьев»: передняя подвеска — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Базовая версия имеет один электромотор на задней оси мощностью 247 кВт (336 л.с.). Полноприводная версия дополнена передним электромотором мощностью 124 кВт (169 л.с.), максимальная совокупная мощностью — 371 кВт (505 л.с.). Ёмкость батареи, которую поставляет CATL, — 76,6 либо 115 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — от 560 до 810 км по циклу CLTC в зависимости от модификации. Максимальная скорость ограничена на отметке 190 км/ч. Другие технические характеристики пока не объявлены.

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HiPhi Y, как и две другие модели бренда, имеет весьма замысловатый дизайн: стёкла дверей безрамочные, а задние двери составные: синхронно с основной «калиткой» вверх поднимается часть крыши вместе с секцией бокового остекления. Дверных ручек нет, их заменяют маленькие клавиши разблокировки замка и активации электропривода. Багажная дверь снабжена крупным спойлером. В кузов интегрированы органы искусственного зрения (в том числе лидар над лобовым стеклом), необходимые для работы электронных ассистентов водителя и автопилота. Дизайн интерьера пока не рассекречен.

Там же на Шанхайском автосалоне компания Human Horizons объявила о том, что в этом году выведет HiPhi X и HiPhi Z на европейский рынок, две первые фирменные торговые точки откроются в Мюнхене (Германия) и Осло (Норвегия), затем торговая сеть распространится на другие европейские города и страны, а также на страны Ближнего Востока. HiPhi Y появится на европейском рынке в 2024 году, а на домашнем китайском — в течение 2023-го, точной даты и цен пока нет, но ожидается, что HiPhi Y будет заметно дешевле, чем HiPhi X (от 570 000 юаней или 6,74 млн рублей в переводе по текущему курсу) и HiPhi Z (от 610 000 юаней или 7,21 млн рублей).

В России марка HiPhi официально не представлена, но её электромобили доступны у серых дилеров.

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