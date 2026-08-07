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  • Электронаддув eBoost Air от SRT Performance: больше мощности без турбоямы

Электронаддув eBoost Air от SRT Performance: больше мощности без турбоямы

07.08.2026 700 0 1
Электронаддув eBoost Air от SRT Performance: больше мощности без турбоямы

Спортивное подразделение SRT Performance корпорации Stellantis представило концепт электрического наддува eBoost Air для 3,0-литрового рядного 6-цилиндрового бензинового двигателя Hurricane. Вероятно, через некоторое время мы увидим систему eBoost Air на мощных серийных моделях Stellantis для североамериканского рынка.

Электронаддув уже достаточно широко применяется европейскими автопроизводителями, но для американцев он пока в диковинку. Инженеры возрождённого в прошлом году подразделения SRT Performance корпорации Stellantis занялись электронаддувом, чтобы сделать 3,0-литровую рядную «битурбошестёрку» Hurricane более привлекательной для американского потребителя.

Американцы обожают двигатели V8 HEMI в атмосферных и компрессорных версиях за их булькающий звук и ровную тягу, а турбомоторы недолюбливают в том числе из-за того, что у них тяга неровная. У «битурбошестёрки» Hurricane при езде хорошо ощущается турбояма, вот специалисты SRT Performance и решили это исправить. Всего за семь недель они сделали прототип надстройки eBoost Air для этого двигателя и показали работающую конструкцию на актуальном Jeep Grand Cherokee пятого поколения.

К слову, на Grand Cherokee сейчас 6-цилиндровый двигатель Hurricane не ставится, вместо него обновлённый в прошлом году внедорожник получил 4-цилиндровый двигатель Hurricane нового поколения, имеющий весьма изощрённую конструкцию. Американские СМИ предполагают, что «шестёрка» Hurricane с системой eBoost Air может появиться на актуальном Jeep Grand Cherokee в грядущей спортивной версии SRT Trackhawk.

Устроена система eBoost Air достаточно просто: крыльчатка в паре с 48-вольтовым электромотором соединена трубопроводами с впускным трактом до разветвителя, подающего воздух в два штатных турбокомпрессора. Электромотор берёт энергию из компактной буферной батареи скромной ёмкостью 1 А·ч. На низких оборотах двигателя, когда турбокомпрессоры ещё недостаточно раскрутились и не дают нужного избыточного давления, вращаемая электромотором крыльчатка нагнетает воздух во впускной коллектор и таким образом компенсирует турбояму. Когда турбокомпрессоры выходят на высокие обороты и начинают давать нужное избыточное давление, система eBoost Air выключается из работы.

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Система eBoost Air создаёт примерно 0,7 бар избыточного давления и позволяет увеличить отдачу «битурбошестёрки» Hurricane с нынешних 558 л.с. и 720 Нм до примерно 650 л.с. и 815 Нм. При этом, как мы сказали выше, не ощущается турбояма.

Пытливый читатель, следящий за новинками двигателестроения на нашем сайте, спросит, чем же система eBoost Air отличается от комбинированного наддува на 3,0-литровом дизельном двигателе V6 TDI EA897evo4 компании Audi? Ответ: тем, что у Audi электронаддув врезан во впускной коллектор уже после турбокомпрессора и как бы дожимает на низких оборотах недостаточно сжатый воздух. При этом у двигателя Audi всего один турбокомпрессор, а у рядной «шестёрки» Hurricane — два.

Система eBoost Air, конечно, не так изящна, как электронаддув на современных двигателях Mercedes-Benz и Porsche, где электромотор установлен прямо на валу крыльчатки турбокомпрессора, но она технически проще, не подвержена сильному нагреву и легко инсталлируется в уже существующие моторы — нужно только немного снизить степень сжатия и переписать программу управления. Кроме того, достаточно всего одной дополнительной крыльчатки и одного электромотора на два турбокомпрессора, чтобы ликвидировать турбояму. В теории систему eBoost Air можно установить и на 4-цилиндровый двигатель Hurricane нового поколения, но будет ли это делать корпорация Stellantis или нет, пока неизвестно.

новинки двигатели авто и технологии Jeep Jeep Grand Cherokee
Обновлено 09.08.2026
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