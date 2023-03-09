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Ещё один SUV: Nissan Skyline могут снова превратить в кроссовер

09.03.2023 100 0 0

Предполагается, что такая новинка японской марки разделит платформу с «зелёным» паркетником Ariya. Вероятно, главным рынком для неё станут Штаты.

Компания Nissan выпускает Skyline с 1957 года, за прошедшее время модель успела двенадцать раз сменить поколение. Седан актуальной тринадцатой генерации (серии V37) был представлен в 2013 году, а в продажу поступил в 2014-м (кстати, на некоторых других рынках, в том числе в США, «четырёхдверка» продаётся под названием Infiniti Q50). Полноценный рестайлинг Skyline пережил в 2019-м, кроме того, ряд обновок седан получил осенью прошлого года.

На фото: актуальный седан Nissan Skyline GT

Совсем недавно сообщалось о том, что компания уже занимается разработкой Nissan Skyline / Infiniti Q50 следующего поколения. По предварительным данным, производство новинки наладят в 2025 году. Предполагалось, что дизайн «четырёхдверки» будет выполнен по мотивам концепта Qs Inspiration, а в роли «начинки» выступит полностью электрическая двухмоторная силовая установка. По другим данным, «четырнадцатый» Skyline может оказаться гибридом, совокупная отдача системы которого составляет около 200 л.с.

Теперь появился новый слух, касающийся будущего Nissan Skyline. Как сообщает японское издание Best Car, в ходе грядущей смены генерации модель могут «переквалифицировать» в кроссовер. Сообщается, что компания разрабатывала разные варианты нового поколения седана с 2016 по 2022 годы, однако в результате пришла к решению сменить сегмент. Ожидается, что актуальная версия «четырёхдверки» проживёт ещё пару лет, а в 2025-м ей на смену придёт очередной SUV.

Стоит отметить, что Nissan Skyline уже был кроссовером: такая модель появилась в 2009 году и была предназначена для домашнего рынка. Этот SUV представлял собой «близнеца» Infiniti EX, который позже был переименован в QX50 (модель второй генерации была представлена в 2017-м, одним из основных рынков для неё являются Штаты).

На фото: актуальный кроссовер Infiniti QX50S
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На фото: актуальный кроссовер Infiniti QX50S
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Кстати, по данным издания, Nissan Skyline SUV тоже будет нацелен главным образом на США. Согласно неподтверждённым данным, эта новинка японской марки разделит платформу с «зелёным» паркетником Ariya. Напомним, в его основе лежит модульная «тележка» CMF-EV разработки альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Предполагается, что у нового кроссовера «начинка» будет полностью электрической, при этом она окажется мощнее, чем у «родственника».

На фото: Nissan Ariya (версия для американского рынка)

Напомним, в США у топовой полноприводной версии «электропаркетника» Ariya Platinum+ e-4orce максимальная отдача двухмоторной системы составляет 394 л.с., а максимальный крутящий момент равен 600 Нм. Предполагается, что мощность силовой установки будущего «зелёного» кроссовера Skyline превысит 400 л.с., подробностей о технике пока нет.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, на американском рынке Nissan Ariya также предлагается в версиях попроще – с единственным электромотором, расположенным на передней оси. Его отдача равна 242 л.с., максимальный крутящий момент – 300 Нм. Все варианты оснащаются тяговой батареей ёмкостью 87 кВт*ч, у топового исполнения модели паспортная дальнобойность на одной зарядке составляет 426 км (расчёт вели по циклу в EPA).

Ранее другой японский бренд рассказал о том, что планирует сделать из своего представительского седана роскошный кроссовер: речь о Toyota Century, вседорожную версию которого могут показать уже в августе. В прошлом месяце наш дизайнер представил, как, возможно, будет выглядеть новый Century SUV.

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