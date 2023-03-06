Infiniti Q50 нового поколения может получить внешность в стиле концепта Qs Inspiration

Предполагается, что новинка японской марки получит электрическую «начинку» и встанет на конвейер завода, расположенного в Миссисипи (США), в 2025 году.

Infiniti выпускает седан Q50 с 2013 года, в Японии продаётся под названием Nissan Skyline. Обновление модель пережила ещё в 2017-м, а в начале текущего года, когда подошло время планового рестайлинга, премиальный суббренд Nissan дал модели лишь новую спецверсию. Отметим, на главном для «четырёхдверки» рынке, в Штатах, продажи падают с 2018 года; так, по итогам прошлого года американцы купили всего 4781 шт., что почти на 66% меньше, чем годом ранее. Увеличить спрос, вероятно, поможет смена генерации седана.

На фото: концепт Infiniti Qs Inspiration 1 / 2 На фото: концепт Infiniti Qs Inspiration 2 / 2

Официальной информацией о будущей новинке в компании пока не делились, однако, судя по слухам, Infiniti Q50 второго поколения уже находится в разработке. Как сообщает Сarscoops.com, компания представила прототип будущего седана североамериканским дилерам в рамках недавней выставки NADA (тогда же им показали и новый электрический кроссовер, который получит имя QX65).



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По данным Automotive News, оформление Infiniti Q50 следующего поколения создано по мотивам концептуального седана Qs Inspiration, который был представлен в апреле 2019 года. Как Kolesa.ru рассказывал ранее, этот шоу-кар получил головную оптику узкой формы, гладкую заглушку на месте решётки радиатора, светящиеся надписи с названием марки спереди и на корме, а также камеры, заменяющие традиционные боковые зеркала. Задние фонари выполнены в виде «наслаивающихся» друг на друга двойных линий.



Как сообщают в агентстве, Infiniti Q50 новой генерации встанет на конвейер завода, расположенного в штате Миссисипи (США), в 2025 году. По предварительным данным, у этой модели будет только полностью электрическая «начинка», причём, скорее всего, речь идёт о двухмоторной силовой установке (по одному электродвигателю на каждой оси). Иных технических подробностей пока нет.

На фото: актуальный седан Infiniti Q50

В свою очередь, в BestCarWeb тоже недавно сообщали о том, что Nissan работает над следующим поколением Skyline. В японских СМИ предполагают, что новинка окажется не электромобилем, а гибридом. В издании отметили, что в основу системы ляжет 1,5-литровый трёхцилиндровый двигатель, который работает в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная отдача установки, вероятно, превысит 200 л.с. По данным источников сайта, длина нового Nissan Skyline составит примерно 4800 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1450 мм, а расстояние между осями – 2800 мм.



Отметим, актуальный седан Infiniti Q50 доступен с 3,0-литровым битурбированным двигателем VR30DDTT V6, у базового варианта его отдача составляет 304 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. У топового варианта этот мотор форсирован до 405 л.с. (475 Нм). Двигатель работает в паре с семиступенчатой автоматической коробкой передач.



Вероятно, Infiniti Q50 второй генерации в ближайшие годы окажется не единственной новинкой марки. Не исключено, что уже во второй половине текущего года компания представит купеобразный кроссовер QX65: в конце прошлого года мы сообщали о том, что производитель зарегистрировал соответствующий индекс. Предполагается, что он поборется за покупателей с Lexus RX350.