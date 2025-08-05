Рестайлинг ×

Ещё один Haval Raptor с новым дизайном: теперь с другой начинкой

05.08.2025 1000 0 1

Принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval анонсировал премьеру гибридного рестайлингового кроссовера Raptor. В плане дизайна модель изменилась в стиле варианта только с ДВС, хотя у версии PHEV есть и свои особенности.

В мае в Китае стартовали продажи чисто бензинового брутального кросса Haval Raptor. Такой SUV присоединился к полноприводному подзаряжаемому гибриду с фирменной установкой Hi4, который выпускают с 2023 года. А теперь доработке подвергся и гибридный вариант: марка опубликовала фирменные изображения и проморолик рестайлингового бензоэлектрического паркетника. Отметим, это уже вторая модернизация гибрида – первую провели всего год спустя после запуска, но тогда внешность и салон реформы не затронули.

Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
1 / 3
Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
2 / 3
Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
3 / 3

Рестайлинг принес Haval Raptor Hi4 новую оптику, и она такая же, как у машины только с ДВС. Вместо круглых установили прямоугольные фары с рамкой из диодных «подков», вдобавок под фарами появились дополнительные LED-полоски. А задние фонари отныне в виде единых блоков, тогда как у дореформенного гибрида они состоят из двух квадратных секций. На колесных арках теперь новые накладки.На распашной багажной двери все так же может быть запаска или кофр.

Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
1 / 2
Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
2 / 2

Еще заменили радиаторную решетку – и вот она-то у модернизированного гибридного SUV оригинальная. Если у чисто бензинового Raptor спереди красуются вертикальные хромированные плашки, то на решетке гибрида расположены пластины в стиле предназначенного для Китая обновленного Haval Big Dog/Dargo. Кроме того, уменьшен логотип Haval, а еще на решетке гибридного Raptor есть светящаяся горизонтальная полоска. 

Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
1 / 3
Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
2 / 3
Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4
3 / 3

Интерьер рестайлингового гибрида сама марка пока не продемонстрировала. Однако машины уже появились у дилеров, так что их отщелкали фотографы местных изданий. Внутри Haval Raptor Hi4 полностью повторил бензиновый кроссовер. Тут новый руль – двухспицевый вместо трехспицевого. С центрального тоннеля убрали необычный селектор коробки: управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. На тоннеле место того самого селектора заняла шайба выбора режима движения, за ней появился небольшой лоток для мелочевки.

Интерьер чисто бензинового Haval Raptor. У обновленного гибрида такой же салон, разница лишь в цвете материалов отделки
1 / 2
Интерьер чисто бензинового Haval Raptor. У обновленного гибрида такой же салон, разница лишь в цвете материалов отделки
2 / 2

О технике официальной информации тоже еще нет. Китайские СМИ пишут, что в состав установки Hi4 входит бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с., который, как и прежде, способен работать в режиме генератора или подключаться к передним колесами через двухступенчатую трансмиссию. Дореформенный Haval Raptor Hi4 имеет 167-сильный турбомотор 1.5, спереди у него установлен 95-сильный электромотор, сзади – 204-сильный. Прежнему гибриду сейчас положена батарея емкостью 18,74 или 27,54 кВт*ч.

Дореформенный гибрид Haval Raptor Hi4
1 / 5
Дореформенный гибрид Haval Raptor Hi4
2 / 5
Дореформенный гибрид Haval Raptor Hi4
3 / 5
Актуальный чисто бензиновый Haval Raptor
4 / 5
Актуальный чисто бензиновый Haval Raptor
5 / 5

Полноценную премьеру обновленный гибридный Haval Raptor Hi4 справит в ближайшее время. Дореформенный бензоэлектрический кроссовер сегодня стоит от 165 800 юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу). Цена полноприводного Raptor только с ДВС начинается с отметки 156 900 юаней (1,7 млн рублей).

Китай авторынок новинки гибридные авто рестайлинг Haval Haval Raptor
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Электромобиль Выбираем зарядную станцию для электромобиля и гибрида: что означают основные характеристики Очевидно, что основное преимущество электромобиля – отсутствие необходимости заправлять его бензином или дизельным топливом. Но заряжать его надо в любом случае, и встаёт логичный вопрос: ка... 158 0 0 05.08.2025
Статьи / Популярные вопросы Новые правила и штрафы за непропуск спецтранспорта: кому и как правильно уступать дорогу В конце июля в силу вступили поправки в ПДД, связанные с предоставлением преимущества спецтранспорту, а также были утверждены поправки в КоАП, ужесточающие наказание за непропуск машин с миг... 297 3 1 04.08.2025
Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Peugeot 607 В конце XX века выражение «французский премиум-класс» еще не вызывало приступов гомерического хохота, но улыбки на лицах людей, его услышавших, появлялись все чаще. Однако французы продолжал... 1542 20 2 03.08.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Крыша, как у Maybach, и внезапная локализация: тест-драйв Voyah Free EVR Кроссовер Free, который был первенцем марки Voyah, вышел на российский рынок в ноябре 2022 года. С тех пор прошло лишь чуть больше двух лет, а в наших руках уже оказалась рестайлинговая верс... 8147 1 2 25.03.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 7669 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 6741 7 6 18.04.2025
Обсуждаемое
20 5 причин покупать и не покупать Peugeot 607
8 Падение по всем ключевым показателям: корпорация Stellantis стала убыт...
5 Polestar тихо уходит с китайского рынка, притом что все её машины — ки...
Новые комментарии
Change privacy settings