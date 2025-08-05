Ещё один Haval Raptor с новым дизайном: теперь с другой начинкой

Принадлежащий концерну Great Wall бренд Haval анонсировал премьеру гибридного рестайлингового кроссовера Raptor. В плане дизайна модель изменилась в стиле варианта только с ДВС, хотя у версии PHEV есть и свои особенности.

В мае в Китае стартовали продажи чисто бензинового брутального кросса Haval Raptor. Такой SUV присоединился к полноприводному подзаряжаемому гибриду с фирменной установкой Hi4, который выпускают с 2023 года. А теперь доработке подвергся и гибридный вариант: марка опубликовала фирменные изображения и проморолик рестайлингового бензоэлектрического паркетника. Отметим, это уже вторая модернизация гибрида – первую провели всего год спустя после запуска, но тогда внешность и салон реформы не затронули.

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Рестайлинг принес Haval Raptor Hi4 новую оптику, и она такая же, как у машины только с ДВС. Вместо круглых установили прямоугольные фары с рамкой из диодных «подков», вдобавок под фарами появились дополнительные LED-полоски. А задние фонари отныне в виде единых блоков, тогда как у дореформенного гибрида они состоят из двух квадратных секций. На колесных арках теперь новые накладки.На распашной багажной двери все так же может быть запаска или кофр.

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Еще заменили радиаторную решетку – и вот она-то у модернизированного гибридного SUV оригинальная. Если у чисто бензинового Raptor спереди красуются вертикальные хромированные плашки, то на решетке гибрида расположены пластины в стиле предназначенного для Китая обновленного Haval Big Dog/Dargo. Кроме того, уменьшен логотип Haval, а еще на решетке гибридного Raptor есть светящаяся горизонтальная полоска.

Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4 1 / 3 Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4 2 / 3 Обновленный гибрид Haval Raptor Hi4 3 / 3

Интерьер рестайлингового гибрида сама марка пока не продемонстрировала. Однако машины уже появились у дилеров, так что их отщелкали фотографы местных изданий. Внутри Haval Raptor Hi4 полностью повторил бензиновый кроссовер. Тут новый руль – двухспицевый вместо трехспицевого. С центрального тоннеля убрали необычный селектор коробки: управление трансмиссией возложено на подрулевой рычажок. На тоннеле место того самого селектора заняла шайба выбора режима движения, за ней появился небольшой лоток для мелочевки.

Интерьер чисто бензинового Haval Raptor. У обновленного гибрида такой же салон, разница лишь в цвете материалов отделки 1 / 2 Интерьер чисто бензинового Haval Raptor. У обновленного гибрида такой же салон, разница лишь в цвете материалов отделки 2 / 2

О технике официальной информации тоже еще нет. Китайские СМИ пишут, что в состав установки Hi4 входит бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с., который, как и прежде, способен работать в режиме генератора или подключаться к передним колесами через двухступенчатую трансмиссию. Дореформенный Haval Raptor Hi4 имеет 167-сильный турбомотор 1.5, спереди у него установлен 95-сильный электромотор, сзади – 204-сильный. Прежнему гибриду сейчас положена батарея емкостью 18,74 или 27,54 кВт*ч.

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Полноценную премьеру обновленный гибридный Haval Raptor Hi4 справит в ближайшее время. Дореформенный бензоэлектрический кроссовер сегодня стоит от 165 800 юаней (около 1,8 млн рублей по текущему курсу). Цена полноприводного Raptor только с ДВС начинается с отметки 156 900 юаней (1,7 млн рублей).