Esteo готовит несколько моделей на новой платформе для российского рынка

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал запуск на авторынке РФ новой «местной» марки, которая получила название Esteo. О её появлении стало известно в конце апреля 2026 года, она включает в себя несколько линеек, одной из них является Exlantix (так называется суббренд поднебесной корпорации Chery). На сегодняшний день она насчитывает три гибридные модели – седан Esteo Exlantix ES, а также кроссоверы ET и ET8.

На фото: актуальный кроссовер Esteo Exlantix ET8

Как рассказали в пресс-службе холдинга «АГР», в дальнейшем линейку пополнят гибридные и полностью электрические новинки, в основу которых ляжет технологическая платформа следующего поколения. Сообщается, что «тележка» объединит «решения в области тяговых батарей, управления шасси, бортовой электроники и интеллектуальных систем».

В компании отметили, что Esteo в течение ближайших 18 месяцев намерен представить не менее четырёх моделей, которые будут «созданы с использованием технологий новой платформы»: речь идёт о RX PHEV, ESGT, EX9 и RX NG. Подробности об этих новинках, очевидно, появятся позже.

На фото: салон актуального кроссовера Esteo Exlantix ET8

Известно, что будущие гибридные автомобили Esteo получат 800-вольтовую архитектуру, поддерживающую последовательную и последовательно-параллельную схемы силовой установки. Разработчики заявили, что расход топлива, в зависимости от конфигурации, составит 5,2 литра на 100 км, совокупный запас хода – будет достигать 1415 км, а время разгона с места до «сотни» окажется равным 4,6 секунды.

В свою очередь, грядущим электромобилям на новой платформе обещана 1000-вольтовая архитектура. С помощью станций быстрой зарядки при температуре до −20 °C можно за 24 минуты пополнить запас энергии, которого хватит для преодоления 400 км пути. В компании добавили, что при уровне заряда тяговой батареи 20% паспортное время разгона от 0 до 100 км/ч равно 5,5 секунды. КПД электродвигателей – 98,5%.

На фото: актуальный кроссовер Esteo Exlantix ET

Будущим моделям пообещали тяговые батареи нового поколения – твердотельные и полутвердотельные аккумуляторы с удельной энергоёмкостью до 300 Вт*ч/кг. Как пояснили в компании, их использование обеспечит запас хода, сопоставимый с расстоянием по маршруту Москва – Санкт-Петербург – Москва (без промежуточной подзарядки).

Сообщается, что новинки Esteo получат силовую установку мощностью до 600 кВт (816 л.с.), а также интеллектуальную систему полного привода с двумя электронными блокировками. В компании пояснили, что система векторного управления сможет распределять тягу между колёсами в зависимости от дорожных условий, а технология 4R All-Road Sense будет анализировать профиль дороги, чтобы своевременно адаптировать настройки подвески.

На фото: салон актуального кроссовера Esteo Exlantix ET

Новинки получат архитектуру EEA 6.0 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с и возможностью дистанционного обновления программного обеспечения. Помимо этого, она создаёт техническую основу для последующего внедрения «автопилота» уровней L3 и L4. Ещё будущим моделям обещаны цифровой комплекс CarMind 2.0 с голосовым управлением на базе ИИ и многоступенчатая система очистки воздуха в салоне.