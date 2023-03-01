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  • Euro NCAP обновил рейтинг безопасности коммерческих фургонов: потеряли почти все!

Euro NCAP обновил рейтинг безопасности коммерческих фургонов: потеряли почти все!

01.03.2023 97 1 0

В конце 2020 года комитет Euro NCAP запустил программу оценки безопасности лёгких коммерческих фургонов, нынешняя сессия — третья по счёту, при этом критерии выставления итогового рейтинга стали строже: высшей награды (платиновой медали) на сей раз не удостоилась ни одна модель, у 16 из 19 фургонов рейтинг по сравнению с прошлым годом снижен.

Область работы Euro NCAP становится всё шире: до 2020 года эта независимая организация занималась системными исследованиями безопасности только легковых автомобилей, при этом основная комплексная программа испытаний с краш-тестами в 2020 году была серьёзно обновлена, в том же 2020 году появилась отдельная программа испытаний продвинутых электронных ассистентов водителей легковых автомобилей.

В 2020 году также дебютировала программа оценки безопасности лёгких коммерческих фургонов (LCV): краш-тестов в ней нет, оценивается только активная безопасность, а именно работа системы автоматического аварийного торможения (AEB), системы контроля за полосой движения, системы контроля скорости и системы контроля усталости водителя. Итоговая оценка выставляется по четырёхбалльной системе в виде медалей: платиновая достаётся фургонам, набравшим как минимум 80% от максимально возможного количества баллов за все тесты, для золотой нужно набрать 60%, для серебряной — 40%, для бронзовой — 20%. Если машина набрала меньше 20%, то остаётся без медали, Euro NCAP помечает её как нерекомендуемую к покупке.

Вторая сессия испытаний коммерческих фургонов прошла в прошлом году, многим моделями в ней удалось улучшить свой рейтинг, а Fiat Ducato даже смог заработать высшую награду — платиновую медаль.

В этом году Euro NCAP ужесточил критерии оценок и обновил саму программу испытаний коммерческих фургонов: в зачёт теперь идёт базовое оснащение, а не максимальное, больше внимания уделяется защите уязвимых участников дорожного движения (пешеходы, велосипедисты) и работе электронных ассистентов в тёмное время суток. Кроме того, добавлен новый сценарий потенциального столкновения фургона с легковым автомобилем, но в пресс-релизе не сказано, какой именно, а в подробном описании программы вообще даётся ссылка на перечень стандартных ездовых упражнений для легковых автомобилей. В принципе это логично, потому Euro NCAP хочет, чтобы к 2026 году коммерческие фургоны в Европе не уступали по уровню оснащения системами активной безопасности легковым автомобилям.

Ещё сегодня анонсирована программа испытаний для тяжёлых грузовиков (тоже, надо полагать, без краш-тестов), но пока без подробностей — её представят позже в этом году. Ну а большинство лёгких коммерческих фургонов в новой сессии получили куда более скромные оценки, чем в прошлом году (см. таблицу ниже). Исключения составили Ford Transit Custom, который не участвовал в новой сессии из-за смены поколений, Mercedes-Benz Sprinter, сохранивший прежний рейтинг в 52%/, и аутсайдер Nissan Interstar — его наихудший рейтинг в 18% не изменился.

МодельРейтинг Euro NCAP 2022
Рейтинг Euro NCAP 2023
Fiat Ducato
88%, платина
63%, золото
Ford Transit
68%, золото
60%, золото
VW Transporter
65%, золото
43%, серебро
Ford Transit Custom
63%, золото

Mercedes-Benz Vito
61%, золото
48%, серебро
Mercedes-Benz Sprinter
52%, серебро
52%, серебро
Renault Trafic
45%, серебро
40%, серебро
Nissan Primastar
45%, серебро
40%, серебро
Peugeot Expert
44%, серебро
31%, бронза
VW Crafter
44%, серебро
40%, серебро
Opel Vivaro
42%, серебро
30%, бронза
Iveco Daily
41%, серебро
35%, бронза
Citroen Jumpy
37%, бронза
24%, бронза
Toyota Proace
37%, бронза
23%, бронза
Opel Movano
33%, бронза
22%, бронза
Peugeot Boxer
33%, бронза
22%, бронза
Citroen Jumper
32%, бронза
20%, бронза
Renault Master
29%, бронза
25%, бронза
Nissan Interstar
18%, нет медали
18%, нет медали
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1 комментарий
02.03.2023 02:23
nikad8p

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