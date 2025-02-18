Fiat готовится переосмыслить свой модельный ряд: первенцами станут новые 500 и Panda

Марка Fiat, входящая в состав автогиганта Stellantis, на данный момент чувствует себя на европейском рынке не очень уверенно. По данным JATO Dynamics, старосветские дилеры бренда реализовали в общей сложности 294 890 экземпляров, что на 20,8% меньше, чем годом ранее. При этом 2024-й стал первым полноценным годом продаж для Fiat 600, а также стартовым – для Grande Panda. Отметим, заметный след на результатах марки оставил уход бензинового Fiat 500 из Европы из-за вступивших в силу новых правил кибербезопасности, об этом стало известно прошлым летом.

На фото: Fiat Grande Panda

Сейчас в компании готовятся к переосмыслению бренда: ожидается, что в дальнейшем Фиат избавится от закрепившегося имиджа производителя субкомпактов и перейдёт на выпуск более крупных машин. Как сообщает Autocar, трансформация пройдёт в течение следующих пяти лет. На данный момент марка уже занимается разработкой целого ряда новых моделей.

Ожидается, что первенцами переосмысленного модельного ряда станут новые Fiat 500 и Panda. Ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что модель с ДВС решено оставить в линейке. Этот автомобиль создадут на базе электрического Fiat 500e, он получит мягкогибридную силовую установку, в основе которой будет бензиновый мотор. Известно, что такая новинка получит название Fiat 500 Ibrida.

На фото: Fiat 500

Ранее в компании предполагали, что новый «пятисотый» выйдет на европейский рынок в первом квартале 2026 года, однако на фоне слабого спроса на «электрички» (завод, выпускающий Fiat 500e, уже несколько раз останавливали), в Фиате решили ускорить выход на рынок хэтчбека с ДВС: новинка должна встать на конвейер уже в 2025 году.

По данным издания, Fiat 500e и 500 Ibrida получат замены (вероятно, у преемников будут более крупные габариты) в 2029 году, производство этих машин будет налажено на заводе Stellantis в Мирафиори (Италия). Сейчас здесь выпускается «зелёная» версия, а позже к ней присоединится анонсированная MHEV-версия.

Концепт Fiat City Car

Актуальной Panda, которая дебютировала ещё в 2011 году, в компании решили продлить жизненный цикл: известно, что на некоторых рынках модель задержится до 2030 года. При этом в компании уже пообещали этой модели наследника; по предварительным данным, у следующей Панды будут модификации как с гибридной, так и с полностью электрической «начинкой». Ожидается, что их производство будет налажено на другом итальянском предприятии, расположенном в Помильяно-д'Арко.

Концепт Fiat SUV 1 / 2 Концепт Fiat SUV 2 / 2

По словам генерального директора Fiat Оливье Франсуа, дизайн нового «пятисотого» можно будет назвать эволюционным, тогда как следующая Panda получит более серьёзные изменения. Согласно его ожиданиям, стиль оформления экстерьера новинки «будет немного ближе к оригинальной Panda 80-х». Он добавил, что это приблизит её к новому кросс-хэтчбеку Grande Panda с пиксельной оптикой.

Напомним, в феврале прошлого года марка Fiat показала несколько ярких концептов, некоторые из них могут лечь в основу других моделей переосмысленной линейки итальянского бренда. Ожидается, что в дальнейшем в неё войдут большой кроссовер и лифтбек, считающиеся частью будущего семейства Panda.

Концепт Fiat Fastback 1 / 2 Концепт Fiat Fastback 2 / 2

При этом паркетник (на базе шоу-кара Fiat SUV), вероятно, поборется за клиентов с Dacia Bigster. Модель, которую создадут по мотивам концепта Fiat Fastback, скорее всего, исполнит роль преемника пятидверки Fiat Tipo. Ожидается, что они разделят платформу Smart Car с Grande Panda, а оснастят их тоже гибридной и полностью электрической техникой.