Fiat слегка освежил «кроху» 500e в США и заметно увеличил ценник

Бренд Fiat, входящий в состав автогиганта Stellantis, представил свой полностью электрический субкомпактный хэтчбек в марте 2020 года. Дела у модели в целом идут не очень: ранее производителю пришлось не единожды временно останавливать конвейер из-за слабого спроса на 500e. Позже компания решила возродить бензиновый хэтч, однако «электричка» по-прежнему осталась в строю.

На фото: Fiat 500e 2026 модельного года

На американском рынке в продаже на данный момент присутствует только Fiat 500e. По подсчётам gcbc.net, за 2025 год «кроха» разошлась в США тиражом 1141 шт. Несмотря на прирост (+17,6%), этот хэтчбек всё равно ощутимо отстаёт от лидеров сегмента – Nissan Versa (уже отправлен в отставку) с результатом 51 310 экземпляров и Mini Cooper с показателем 14 942 единицы.

Сейчас многие автопроизводители в США уже презентуют продукцию 2027 модельного года, а Fiat только сейчас подготовил посвежевший хэтчбек 500e, которому был присвоен 2026 модельный год. Трёхдверка получила порцию обновок и ощутимо прибавила в стоимости на американском рынке. Продажи стартуют грядущим летом.

В списке обновок Fiat 500e числится расширенная палитра цветов кузова: она пополнилась за счёт нового оттенка, получившего название Miami Sunset. Он присоединился к доступным ранее вариантам Rose Gold, Tennis Ball, Tuxedo Black, Marine Layer Mist, Ocean Green, Glacier White и Red by (RED). Также перечень обновок включает в себя доступ к зарядной сети Supercharger от Tesla, правда, для этого необходимо использовать адаптер NACS (стоимость – 230 долларов).

Ещё в списке обновок для Fiat 500e 2026 модельного года числится окрашенная в цвет кузова передняя панель у комплектации Pop. А для варианта Icona, независимо от цвета кузова, этот элемент имеет перламутровый оттенок. Перед водителем по-прежнему расположен 7-дюймовый виртуальный щиток приборов, а по центру передней панели – тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 10,25 дюйма.

На фото: салон Fiat 500e 2026 модельного года

«Начинка», конечно же, стандартная. Хэтчбек оснащается единственным 119-сильным электромотором, максимальный крутящий момент которого равен 219 Нм. Ещё модели положена тяговая батарея ёмкостью 42 кВт*ч, запас хода на одной зарядке составляет около 240 км (при расчёте по циклу EPA). На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) этой трёхдверке требуется 8,5 секунды.

Цены посвежевшего хэтчбека уже известны. За исполнение Pop 2026 модельного года на американском рынке просят не менее 35 700 долларов (эквивалентно примерно 2,67 млн рублей по текущему курсу), а за версию Icona здесь придётся отдать как минимум 37 700 долларов (около 2,82 млн рублей). Стоимость «крох» подросла на солидные 5200 долларов (около почти 390 тыс. рублей) по сравнению с вариантами 2025 модельного года.