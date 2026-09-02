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  • Флагманский кроссовер BYD Sealion 08: богатое оснащение и несколько вариантов начинки

Флагманский кроссовер BYD Sealion 08: богатое оснащение и несколько вариантов начинки

02.09.2026 201 0 0
Флагманский кроссовер BYD Sealion 08: богатое оснащение и несколько вариантов начинки

Компания BYD запустила в продажу новый большой кроссовер Sealion 08. Как водится, модель доступна с гибридной или электрической установками, для обеих модификаций предусмотрен полный привод.

Крупный кроссовер BYD Sealion 08 показали еще весной текущего года, интерьер рассекретили в конце июля. Затем компания открыла на родине прием предварительных заказов. Теперь же в Китае провели полноценную презентацию, озвучили все комплектации и цены и дали старт продажам. Напомним, что Sealion 08 стал флагманом SUV-линейки семейства Ocean. Еще любопытно то, что такое обозначение уже используется компанией в Австралии и Новой Зеландии: там имя BYD Sealion 08 носит паркетник, который в Поднебесной зовется BYD Tang L. То есть, если новую «восьмерку» решат отправить в эти страны, то для экспортной версии, видимо, подберут какое-то другое название.

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Внешность кроссовера оформлена в новом для серии Ocean стиле, который уже примерил стартовавший ранее седан BYD Seal 08 (это флагманская легковушка семейства). Как и четырехдверка, BYD Sealion 08 имеет двухэтажную головную оптику: сверху расположены «волнообразные» дневные ходовые огни, под ними – основные фары. При этом фары паркетника поместили в прямоугольные блоки. Прямоугольным сделан и монофонарь (у седана он тоже «волнообразный»). Кроссовер также получил утопленные ручки дверей.

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Длина BYD Sealion 08 равна 5115 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1800 мм. Колесная база – те же 3030 мм, что и у седана. В начальных комплектациях идут 20-дюймовые диски, версиям подороже достались 21-дюймовые. Кроссовер предложен с пяти- или шестиместным салоном. Объем багажника двухрядного BYD Sealion 08 варьируется от 943 до 1881 л, трехрядного паркетника – от 317 до 1173 л.

Внутри – интегрированный в переднюю панель приборный экран на 12,3 дюйма, и «парящий» планшет мультимедийной системы диагональю 17,3 дюйма. Это добро идет уже в базе. В списке стандартного оборудования также значатся: панорамная крыша, беспроводная зарядка, подогрев, вентиляция и массажер сидений первого и второго рядов, трехзонный климат-контроль, аудиосистема с 20 динамиками. Кроме того, все версии по умолчанию имеют комплекс водительских ассистентов God’s Eye от BYD, который включает лидар над лобовым стеклом, множество камер и радаров. Роскошные исполнения – это еще проекционный дисплей, спрятанный в тоннеле отсек с функциями подогрева и охлаждения, потолочный экран для задних пассажиров, 25 динамиков.

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BYD Sealion 08 доступен в виде подзаряжаемого гибрида или электрокара, для обеих модификаций предусмотрен полный привод. А еще у всех версий есть механизм подруливания задних колес и даже режим «краба».

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Силовая установка гибридного кроссовера в начальных исполнениях включает бензиновую турбочетверку 1.5 (156 л.с.) и 272-сильный электромотор на передней оси. У полноприводного гибрида сзади имеется второй электродвигатель – тоже мощностью 272 л.с., то есть вместе электромоторы выдают 544 л.с. Бензоэлектрический паркетник комплектуется батареей емкостью 55,84 кВт*ч, только на электротяге переднеприводный Sealion 08 проедет 400 км по циклу CLTC, полноприводный – 350 км.

«Простые» версии электрического BYD Sealion 08 – заднеприводные, с 503-сильным мотором. Два электродвигателя полноприводного EV-кроссовера вместе выдают 796 л.с. Батарея едина для всех «электричек» — емкостью 115 кВт*ч. Заднеприводный паркетник проедет 900 км, полноприводный – 800 км. Под крышкой капота электрокаров находится дополнительный отсек объемом 201 л.

Гибридный BYD Sealion 08 обойдется в 229 900 – 269 900 юаней (около 2,96 млн – 3,48 млн рублей по актуальному курсу). За электрический кроссовер просят 239 900 – 279 900 юаней (3,09 млн – 3,61 млн рублей).

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