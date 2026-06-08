Флагманский кроссовер GAC S9 для России: подробности об оснащении

На нашем рынке полноприводный гибридный паркетник GAC будет доступен в единственной богатой комплектации. Прием заказов уже ведется, «живые» продажи стартуют в ближайшее время.

Крупный кроссовер GAC S9 для России официально анонсировали в начале мая. Затем местный офис марки раскрыл технические характеристики нашей версии, и даже объявил о начале приема заказов. Но лишь сейчас появился полный список оборудования. Напомним, GAC S9 представляет собой последовательный гибрид (REEV), то есть его ДВС работает только в режиме генератора. В гамме компании модель находится на ступеньку выше другого гибридного SUV – GAC S7. Последний стартовал в России в марте текущего года.

Внешне флагман перекликается с «семеркой», но у S9 есть и собственные фишки. Среди них – обычные ручки дверей вместо выкидных и «интерактивные» задние фонари, то есть способные менять свой узор. Для старшего кроссовера предусмотрена двухцветная окраска кузова (серебристый/синий).

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Длина GAC S9 равна 5060 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1760 мм, колесная база – 2930 мм. Для сравнения, габариты GAC S7: 4900/1950/1780 мм, расстояние между осями – 2880 мм. Паспортный дорожный просвет флагмана – 180 мм (показатель S7 – 200 мм).

Согласно уточненным данным, несмотря на увеличенные размеры GAC S9 тоже предложат в России исключительно с пятиместным салоном – по крайней мере, на первом этапе. В Китае модель бывает еще и трехрядной. Внутри – раздельные экраны приборки (10,25 дюйма) и мультимедийной системы (15,6 дюйма). В отделке интерьера использована кожа Nappa, плюс есть деревянные вставки. Объем багажника GAC S9 варьируется от 960 до 1950 литров против 720-2050 л у GAC S7.

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Как и младший гибрид, «девятка» имеет бензиновый турбомотор 1.5 и два электродвигателя, то есть флагман тоже по умолчанию полноприводный. Суммарная мощность установки – те же 340 л.с., что и у нашей «семерки» (в Китае совокупная отдача старшего кроссовера составляет внушительные 500 л.с.). Батарея у GAC S9 своя – емкостью 44,5 кВт*ч (у S7 аккумулятор на 36,3 кВт*ч). Время быстрой зарядки с 30% до 80% – 15 минут. Только на электротяге GAC S9 проедет 208 км по циклу NEDC, суммарный запас хода – 1019 км (показатели GAC S7 – 153 и 867 км). Объявлено, что первую «сотню» флагман наберет за 7,2 секунды, тогда как S7 это упражнение проделает за 6,7 секунды.

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На старте продаж кроссовер GAC S9 будет представлен в единственной богатой комплектации SX Premium. В списке оснащения заявлены: адаптивная подвеска, 21-дюймовые диски, светодиодная оптика (включая те самые «интерактивные» задние фонари), защита днища, электропривод багажной двери, панорамная крыша, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

В арсенале флагмана также значатся: упомянутые экраны (мультимедиа – с сервисами VK и Яндекса), проекционный дисплей, две площадки для беспроводной зарядки на центральном тоннеле, обогрев руля, подогрев, вентиляция и массажер всех сидений (переднее пассажирское кресло – еще и с откидной подставкой для ног и функцией «нулевой гравитации»), встроенный в спинку переднего сиденья столик, электропривод регулировки угла наклона спинки заднего дивана, аудиосистема с 21 динамиком (включая динамики в подголовнике водительского кресла), трехзонный климат-контроль и телематические системы. Наконец, есть девять подушек безопасности, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Цена пока указана с учетом спецпредложений – от 6 499 000 рублей. «Живые» продажи GAC S9 начнутся в ближайшее время, тогда же узнаем точную цену без акций.