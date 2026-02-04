Флагманский кроссовер Wey V9X от Great Wall: новые изображения и подробности

Предполагается, что новый трехрядный паркетник Wey будет доступен с гибридной установкой. Модели также обещаны продвинутый автопилот и искусственный интеллект. Премьеру SUV должен справить в ближайшее время.

Имя своего нового флагманского кроссовера – V9X – принадлежащий концерну Great Wall премиум-бренд Wey объявил на прошлой неделе. Тогда же в Сеть выложили первые тизеры. Теперь опубликованы дополнительные картинки и видеоролики, хотя полностью дизайн все еще не раскрыт. Зато китайские профильные медиа выяснили кое-какие свежие подробности.

В основе Wey V9X лежит новая платформа Guiyuan (глобальное обозначение – GWM One). Если точнее, то кроссовер построен на версии «тележки» с литерой S в названии. Китайцы полагают, что платформа имеет 800-вольтовую архитектуру. Габариты паркетника сама марка еще не озвучила. По неофициальным данным, длина V9X составляет примерно 5,3 метра. Для сравнения, показатель представленного в России кроссовера Wey 07 (в Китае это Wey Lanshan) – 5156 мм.

Над фарами нового флагмана проходит LED-полоска, посередине этой линии – эмблема Wey с подсветкой. По краям переднего бампера расположены светящиеся же вертикальные секции. Кроссовер Wey V9X также получил вытянутые задние фонари, объединенные функциональной плашкой. Синяя подсветка – признак продвинутого автопилота, как и лидар над лобовым стеклом. Кроме того, паркетнику обещан искусственный интеллект.

Интерьер Wey V9X все еще не засвечен, в компании лишь заявили о том, что будет доступен в шестиместном исполнении. Впрочем, и так понятно, что внутри установлен крупный тачскрин мультимедиа, отдельный экран могли отрядить и для задних седоков.

Китайские СМИ пишут, что новый кроссовер предложат в виде гибрида. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 – вероятно, он работает в режиме генератора. Также сообщается, что первую «сотню» паркетник способен набрать за 4,4 секунды, а только на электротяге он якобы проедет примерно 400 км (видимо, по циклу CLTC).

Презентацию Wey V9X должны провести в ближайшее время. Не исключено, что впоследствии новый кроссовер доберется и до российского рынка.