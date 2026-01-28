Гибридные авто ×

Great Wall готовит к премьере флагманский кроссовер Wey V9X

28.01.2026 222 0 0
В Сеть выложили тизеры трехрядного паркетника премиум-бренда Wey. О технике новинки сам производитель пока не рассказал. По неофициальным данным, модель предложат с гибридной установкой.

Марка Wey объявила имя своего нового флагманского кроссовера – V9X. Одновременно глава владеющего премиальным брендом концерна Great Wall Motor опубликовал на своей странице в китайской соцсети видеотизер с грядущим SUV. Судя по всему, полноценная премьера уже не за горами.

Известно, что Wey V9X построен на новой платформе Guiyuan (глобальное обозначение – GWM One), которая также ляжет в основу свежих моделей других брендов концерна. Эта «тележка» подходит для машин с различными силовыми установками – для чисто бензиновых, электрических, гибридов HEV и PHEV (без возможности зарядки от электросети и с ней соответственно) и даже водородных авто.

Какую технику получил именно Wey V9X – пока не раскрывается. По данным некоторых китайских профильных медиа, кроссовер представляет собой гибрид, ДВС которого работает только в режиме генератора.

Среди особенностей внешности V9X – проходящая над фарами LED-полоска, дополнительные вертикальные диодные секции по краям бампера, С-образные задние фонари, которые тоже объединены между собой светящейся плашкой. Над лобовым стеклом установлен лидар.

Интерьер флагмана еще не засвечен, при этом в Wey заявили о том, что кроссовер будет доступен в шестиместном исполнении. Наконец, модели обещан искусственный интеллект.

Больше подробностей о Wey V9X должно появиться в ближайшее время.

Напомним, премиальный суббренд Great Wall представлен и в России. У нас сегодня продают гибридные минивэн Wey 80, кроссоверы Wey 05 и Wey 07 (в Китае все перечисленные модели зовутся иначе). Вероятно, впоследствии до российского рынка доберется и флагман V9X.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Great Wall Wey Wey V9X

 

