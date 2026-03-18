18.03.2026 122 0 0
Флагманский минивэн Buick Encasa обзавёлся версией с новой «начинкой»

Стоимость полностью «зелёной» модификации MPV уже известна: в Китае такой вариант можно будет купить за 489 900 юаней.

Появившийся в поднебесной линейке американского бренда в 1999 году минивэн Buick GL8 на сегодняшний день разросся до полноценного семейства. Производство машин налажено на мощностях совместного предприятия концернов General Motors и SAIC. Одной из недавних новинок семейства стала флагманская версия Buick Electra Encasa, получившая гибридную установку, а теперь в Китае объявлена стоимость электрической модификации MPV.

На фото: минивэн Buick Encasa EV

Полностью «зелёный» минивэн получил название Buick Encasa EV. Модель с электрической архитектурой 900V 6C получила тяговую батарею ёмкостью 96 кВт*ч. При быстрой зарядке (максимальная мощность – 640 кВт) аккумулятор можно «заправить» с 10 до 80% примерно за 11,5 минут. Как рассказали в пресс-службе китайского подразделения GM, запас хода на одной зарядке у Encasa EV составляет 601 км (при расчёте по циклу CLTC).

Buick Encasa EV имеет полный привод, то есть оснащается двухмоторной силовой установкой (по одному электродвигателю на каждой оси). Совокупная мощность этой системы составляет 655 л.с., а максимальный крутящий момент – 550 Нм. На разгон с места до «сотни» такому минивэну требуется 5,1 секунды.

Внешность у Buick Encasa EV такая же, как у гибрида Electra Encasa: тоже создана под впечатлением от стиля бизнес-джетов Gulfstream. У минивэна обтекаемый кузов (коэффициент лобового сопротивления – 0,258 Cd) и двухэтажная головная оптика, крупный воздухозаборник в нижней части переднего бампера, а также хромированная вставка на сплиттере. Модель имеет двухцветный кузов с чёрным верхом, включая стойки и крышу, а нижняя часть получила особое матовое покрытие.

Габаритная длина полностью «зелёной» версии минивэна равна 5260 мм (на 30 мм больше по сравнению с нынешним Buick GL8 Century), ширина – 2023 мм (на 43 мм больше), высота – 1820 мм (на 44 мм меньше). Расстояние между осями у новинки составляет 3160 мм (тоже на 30 мм больше). Салон – трёхрядный, компоновка сидений – 2+2+3.

Внутреннее убранство флагманского минивэна может насчитывать до семи экранов. В список входят: виртуальный щиток приборов диагональю 10,25 дюйма, центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и дисплей для переднего пассажира (диагональ каждого – 16,3 дюйма), 50-дюймовый проекционный дисплей AR-HUD, 21-дюймовый 4K-экран, установленный на потолке, а также пара мультимедийных экранчиков на 5,5 дюйма, предназначенных для пассажиров, расположившихся сзади.

Цена нового представителя семейства минивэнов Buick известна, дилеры в Поднебесной уже начали принимать заказы. За полностью электрическую версию Encasa EV на китайском рынке просят не менее 489 900 юаней, что эквивалентно примерно 5,98 млн рублей по текущему курсу.

минивэн США Китай авторынок новинки Buick Buick Electra Encasa Buick GL8
Обновлено 19.03.2026

 

