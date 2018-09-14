Несколько дней назад в Нью-Йорке в рамках недели моды был представлен концепт Telluride-2018, мы же в редакции «Колёса.ру» решили изобразить, как будет выглядеть серийная модель.

Наши рендеры были уже почти готовы, когда опубликовали фотографии концепта, однако мы решили всё же выпустить их, чтобы показать внешность именно серийного автомобиля. Показанный в Нью-Йорке шоу-кар сделан на базе будущего серийного кроссовера и отличается от него большим количеством навесных деталей и аксессуаров. Telluride должен заменить в модельном ряду компании устаревший Mohave, выпускающийся уже 10 лет. Что касается внешности будущей новинки, то во многом она схожа с одноимённым концептом, показанном в январе 2016 года: Telluride имеет схожие пропорции и стилистику кузова, однако есть и ряд отличий. Прежде всего, серийный автомобиль будет иметь крупные вертикальные фары на манер Cadillac Escalade вместо «двухэтажной» оптики концепта.

На концепте задние двери открывались против хода, на серийном же кроссовере применено стандартное решение. Telluride сохранит подштамповку оригинальной формы в нижней части дверей, а также и одну из самых характерных черт концепта – хромированный молдинг подоконника, слегка «наползающий» на центральную стойку. Что касается задней части, то здесь располагаются схожие по дизайну вертикальные изогнутые фонари с парой светодиодных полосок габаритов. В отличие от концепта, ниша номерного знака расположится на крышке багажника.

По имеющейся информации, премьера нового флагманского кроссовера Kia состоится в январе следующего года на автосалоне в Детройте.

Сегодня в России самый крупный кроссовер Kia под именем Mohave представлен с единственным 3-литровым дизельным двигателем мощностью 250 л.с., полным приводом и «автоматом». Самая доступная модификация оценивается в 2 514 900 рублей, самая же дорогая комплектация Premium – на 430 тысяч дороже.

Также недавно стало известно о новом компактном кроссовере Kia, который «пропишется» на российском рынке.