Свой флагманский SUV марка Seat начала рассекречивать с февраля – тогда было опубликовано первое официальное изображение Tarraco. В мае появился короткий тизерный ролик, а теперь испанцы выложили в Сеть «живые» фотографии автомобиля и видео с его испытаний. На новых кадрах вседорожник обклеен маскировочной пленкой, впрочем, во внешнем облике модели никаких сюрпризов – ее дизайн выполнен в фирменном стиле Seat.

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Напомним, Tarraco построен на платформе MQB, а его ближайшими «родственниками» являются Skoda Kodiaq и «растянутый» Volkswagen Tiguan Allspace. При этом «испанец» превосходит своих «братьев» по длине: у кросса Seat этот показатель составляет 4 735 мм, у «немца» — 4 712 мм, а у модели Skoda – 4 697 мм. Колесная база идентична – 2 790 мм. Для всех трех кроссоверов опционально доступен третий ряд сидений. Объем багажника пятиместного Seat Tarraco такой же, как у Tiguan Allspace, – 760 литров, что на 40 литров больше, чем у Kodiaq. В Seat обещают клиренс в 200 мм (у Tiguan Allspace – 201 мм, у Kodiaq – 187 мм).

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По предварительным данным, Tarraco предложат с бензиновыми 1.5 TSI (150 л.с.) и 2.0 TSI (190 л.с.), а также с дизелем 2.0 TDI (150 или 190 л.с.). У европейского Skoda Kodiaq такая же моторная гамма. Кроссовер Seat будет доступен как с передним, так и с полным приводом.

Tarraco сможет преодолеть 85-процентный поперечный наклон и 70-процентные спуски. Для флагмана Seat предусмотрены функция выбора режимов движения (шесть вариантов) и адаптивная подвеска. Кроме того, Seat Tarraco получил системы помощи при движении по склону и предотвращения переворачивания.

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Презентация нового кроссовера пройдет 18 сентября в испанском городе Таррагона, а в октябре его привезут на Парижский автосалон. Кстати, Tarraco – это название Таррагоны на латыни. Имя для вседорожника Seat, третьего в линейке марки после Ateca и Arona, выбрали путем народного голосования: конкурс провели еще в 2017-м, в нем приняло участие более 146 000 человек из 134 стран.

Выпуск Seat Tarraco наладят на заводе в Вольфсбурге, который также производит Tiguan Allspace. В Европе прием заказов на SUV, вероятно, стартует в этом году, а первые покупатели получат свои автомобили в начале 2019-го. Цена пока неизвестна. Соплатформенный VW Tiguan Allspace в Германии, например, стоит от 29 975 евро (примерно 2 365 000 рублей по актуальному курсу), Skoda Kodiaq там же обойдется минимум в 30 090 евро (около 2 374 000 рублей).

В России автомобили Seat не продают. Испанская марка несколько раз пыталась закрепиться в нашей стране (впервые бренд вышел на рынок РФ еще в 90-х), но спрос на машины ввиду отсутствия локального производства всегда был невысок. Окончательно российский рынок Seat покинул в 2014-м, его возвращение не планируется.