Европа ×
  • Ford анонсировал спецверсию Explorer Collection: другой декор и иное оформление салона

Ford анонсировал спецверсию Explorer Collection: другой декор и иное оформление салона

11.03.2026 202 0 0
Ford анонсировал спецверсию Explorer Collection: другой декор и иное оформление салона

Он будет доступен с двумя вариантами «начинки». Стоимость особенного «зелёного» паркетника американской марки, предназначенного для европейского рынка, уже известна.

Полностью электрический паркетник Ford Explorer, адресованный европейцам, был представлен в марте 2023 года, а на рынок вышел только в конце первого квартала 2024-го. Он является техническим клоном компактного кроссовера Volkswagen ID.4 и не имеет ничего общего кроме названия с глобальным Explorer. Отметим, в январе 2026-го базовая версия европейского SUV получила ряд обновок, а теперь старосветский офис анонсировал спецверсию Explorer Collection.

На фото: Ford Explorer Collection

Особенный вариант станет частью линейки Ford Collection, которая включает в себя представителей лимитированных серий моделей бренда. «Коллекционная» спецверсия европейского Explorer получила ряд внешних отличий от обычного паркетника. «Электричка» получила кузов, окрашенный в эксклюзивный серый цвет Cactus Grey, его оттеняют контрастные чёрные накладки по периметру, аналогичного цвета крыша и графика на боковинах. Дополняют образ новые 20-дюймовые чёрные матовые легкосплавные колёсные диски.

1 / 2
2 / 2

В салоне Ford Explorer Collection тоже есть свои особенности: в их числе яркие оранжевые вставки, в том числе на боковинах сидений, а также аналогичного контрастного цвета ремни безопасности. Центральная часть кресел отделана чёрной «двухмерной» тканью, а ещё на передней панели есть вставки чёрного цвета в оранжевую крапинку. Ещё известно, что особенное исполнение кроссовера снабдили акустической системой Bang & Olufsen.

Известно, что «коллекционный» паркетник получил встроенный инвертор мощностью 2,3 кВт с розеткой 230 В в багажнике, это позволит напрямую питать внешние устройства от электросети Explorer Collection. Согласно официальному сайту марки в Германии, этот кроссовер будет доступен с двумя вариантами «начинки».

Так, Ford Explorer Collection можно выбрать с единственным 286-сильным электромотором, расположенным на задней оси, и тяговой батареей ёмкостью 79 кВт*ч, при этом максимальный запас хода на одной зарядке составляет 602 км (по циклу WLTP). Второй вариант – полноприводный, в состав его установки входит двухмоторная силовая установка, совокупная отдача которой составляет 340 л.с. Ему положен аккумулятор на 77 кВт*ч, пиковая дальнобойность без подзарядки равна 553 км.

Стоимость Ford Explorer Collection на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, уже известна. За особенный заднеприводный паркетник здесь просят не менее 53 900 евро (эквивалентно примерно 4,9 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичный полноприводный вариант придётся отдать как минимум 57 900 евро (около 5,3 млн рублей).

На фото: салон Ford Explorer Collection

Напомним, в списке недавних обновок для базовой версии Ford Explorer числится новая литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 58 кВт*ч, которая позволила увеличить запас хода на одной зарядке с 378 до 444 км. Ещё такой кроссовер снабдили новым электромотором на задней оси: отдача выросла со 170 л.с. и 310 Нм до 190 л.с. и 350 Нм. Время разгона с места до «сотни» сократилось с 8,7 до 8 секунд.

кроссовер авторынок Европа Ford Ford Explorer

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Audi A5 II (F5) с пробегом: шикарный салон, почти идеальная электрика и сюрпризы ЛКП Степень непрактичности Audi А5 первого поколения в версии четырёхдверного купе просто зашкаливала, зато выглядела машина очень интересно. Купе второго поколения стало пятидверным, дизайн пол... 496 0 0 11.03.2026
Статьи / Авто и технологии Масло TOM’S: когда Toyota – ещё не максимум «Заливай только оригинальное масло Toyota – и будет счастье». А что, если у самой Toyota есть более дорогой и продвинутый вариант «оригинала» – с гоночными корнями и пропиской в каталоге зап... 2913 0 0 10.03.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не за рулём: почему водители не любят пешеходов Вряд ли найдётся такой водитель, который скажет, что любит пешеходов. Скорее, он будет утверждать, что он их уважает. В общем-то, это правильно: любить некоторых из них особо не за что, а ув... 601 16 1 09.03.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 77505 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 47466 17 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 18099 12 6 05.12.2025
Обсуждаемое
16 Не за рулём: почему водители не любят пешеходов
4 «Молотковый» разворот и по две пары амортизаторов на мост: опыт владен...
4 Dacia рассекретила внешность кросс-универсала Striker
Новые комментарии
Change privacy settings