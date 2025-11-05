Новинки ×
Ford F-150 Raptor R получил V8 мощностью более 900 л.с. в ожидании возвращения Ram TRX

05.11.2025 120 0 0

В рамках проходящего сейчас в Лас-Вегасе тюнинг-шоу SEMA компания Ford представила апгрейд для масл-трака F-150 Raptor R и, возможно, скоро предложит его всем желающим.

Самый мощный в гамме Ford F-150 спортивно-внедорожный пикап Raptor R дебютировал в 2022 году как ответ компании Ford на ставший культовым масл-трак Ram 1500 TRX. В 2023 году Raptor R пережил рестайлинг вместе со всем семейством F-150 и получил модернизированный 5,2-литровый компрессорный V8 Predator: его отдача была доведена до 730 л.с. и 868 Нм, что сделало Raptor R самым мощным стоковым пикапом на рынке. 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI под капотом Ram 1500 TRX на тот момент выдавал 712 л.с. и 881 Нм, но в конце 2023 года TRX был снят с производства, и Raptor R остался без конкурентов — корпорация General Motors заниматься выпуском масл-траков почему-то не хочет.

С подачи нового гендиректора Stellantis Антонио Филосы североамериканское подразделение этого автогиганта сейчас переживает большую перезагрузку, а марка Ram готовит несколько новинок, в том числе возрождённый Ram 1500 TRX — его премьера должна состояться в ближайшие месяцы. Компания Ford хочет встретить TRX во всеоружии и подготовила очередной апгрейд для своего Raptor R — демо-образец был представлен вчера на выставке SEMA.

Стандартный 2,65-литровый приводной нагнетатель на двигателе V8 Predator был заменён на более производительный 3,0-литровый, переписана программа управления, в результате чего, как сообщается, максимальная мощность превысила 913 л.с. (точно значение не указано, равно как и максимальный крутящий момент). До кучи в рамках апгрейда Raptor R получил новую цветографическую оклейку, наружный декор из углепластика, комплект дополнительного освещения Rigid, новые чёрные колёсные диски Method и хромированные выхлопные патрубки Borla.

Интерьер стандартного Ford F-150 Raptor R

Компания Ford пока не подтвердила коммерческий запуск этого апгрейда для Raptor R — вероятно, решение будет принято с учётом реакции публики на выставке SEMA и в Сети, а также с учётом такого, каким на рынок вернётся Ram 1500 TRX — сколько у него будет «лошадок» и какая будет цена. Стандартный Ford F-150 Raptor R с 730-сильным мотором сейчас стоит в США от 114 220 долларов с учётом доставки.

Если Ford в итоге не решится столь радикально поднимать мощность F-150 Raptor R, то альтернативу этому заводскому апгрейду всегда можно найти у﻿ тюнеров: например, на Shelby Raptor R двигатель V8 Predator уверенно выдаёт более 900 л.с.

