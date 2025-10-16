Новинки ×
  • Ford Mustang RTR: долгожданный заводской дрифт-кар для молодых и дерзких

Ford Mustang RTR: долгожданный заводской дрифт-кар для молодых и дерзких

16.10.2025 142 0 0

Компания Ford совместно с тюнинг-ателье RTR Vehicles, принадлежащим известному дрифтеру Вону Гиттину-младшему, представила дрифтовую спецверсию купе Ford Mustang с рядом доработок и профессиональной настройкой по относительно доступной цене.

Вон Гиттин-младший является двухкратным чемпион американской серии Formula Drift, оба титула он завоевал за рулём Ford Mustang, доказав, что американские машины «дают угла» не хуже лёгких японских споркаров, которые многие считают наиболее подходящими для этого специфического вида спорта. Вон Гиттин-младший и его тюнинг-ателье RTR Vehicles давно сотрудничают с компанией Ford, в прошлом поколении Мустанга уже предлагалась дрифтовая спецверсия, на которую распространялась заводская гарантия, но это всё же был классический тюнинг — изменения в машину вносились после её производства на конвейере.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Свежепредставленный Ford Mustang RTR 2026 модельного года — продукт куда более серьёзный, в его разработке принимала участие сама компания Ford и полная спецификация будет обеспечиваться уже на заводе. То есть это первый полноценный заводской дрифтовый Ford Mustang. В продаже Mustang RTR появится летом следующего года, цена пока не объявлена, но разработчики обещают, что она будет гуманной — это была главная цель проекта: дать молодым начинающим гонщикам недорогой и при этом тщательно настроенный для дрифта спорткар.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

С учётом главной цели неудивительно, что Mustang RTR довольствуется базовым 2,3-литровым 4-цилиндровым турбомотором EcoBoost, а не V8, но его отдача увеличена с 319 л.с. и 475 Нм до 355 л.с. и 542 Нм, вдобавок установлена позаимствованная у гоночного Ford GT система устранения турбоямы: она создаёт избыток давления в выпускном коллекторе и поддерживает высокие обороты в турбине при сбросе газа. Коробка передач — только 10-ступенчатый гидромеханический «автомат», он отлично подходит для дрифта. Специальный дрифтовый электромеханический ручник и активная система выхлопа с ярким звуком входят в стандартное оснащение Mustang RTR.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

В задней подвеске Ford Mustang RTR установлен развитый подрамник от топовой атмосферной версии Dark Horse. Более жёсткие передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости взяты из пакета Dark Horse Handling Pack, оттуда же позаимствованы регулируемые верхние опоры амортизационных стоек для получения оптимального угла развала передних колёс. Рулевой механизм перенастроен. Мощные тормоза Brembo с 6-поршневыми суппортами на передних колёсах и 4-поршневыми на задних взяты из пакета GT Performance. В целом у подвески есть два варианта настроек — Drift и Track, но менять настройки нужно будет у дилера Ford. У системы стабилизации есть трековый режим с ослабленной хваткой. В виде опции предлагаются адаптивные амортизаторы MagneRide.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Внешние особенности Ford Mustang RTR — это более агрессивный дизайн передка от Mustang GT, радиаторная решётка с фирменным светящимися «очками» RTR Vehicles, заднее антикрыло из пакета GT Performance, четыре выхлопных патрубка вместо двух стандартных, 19-дюймовые колёса от RTR Vehicles. Тормозные суппорты кислотного цвета Hyper Lime — опция, в этом же цвете может быть декорирован салон (прострочка обивки, ремни, вставки на ручнике). Светящиеся накладки на пороги с надписью Mustang RTR и особая приветственная графика приборного экрана входят в стандартное оснащение.

Добавим, что появление дрифтовой версии — это одна из попыток компании Ford выправить загибающуюся кривую продаж Мустанга: за первые три квартала этого года спорткар разошёлся в США тиражом 32 818 шт., что на 10,1% меньше продаж в январе-сентябре 2024 года.

купе спортивные авто новинки Ford Ford Mustang
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии Что такое масло с допуском производителя: что это значит, чем оно отличается и где его найти Иногда автовладельцы при выборе моторного масла стараются пойти самым простым путем: купить «фирменное» масло, на упаковке которого будет бренд их автомобиля. Ведь если значок на машине и ка... 1377 2 0 15.10.2025
Статьи / Шины и диски Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины Споры о том, что лучше, шипованные шины или фрикционные, можно считать вечными. В этом нет ничего удивительного: у каждого типа есть свои поклонники. Но остаются и те, кто до сих пор не може... 9538 5 0 14.10.2025
Статьи / Авто и технологии «Слишком жидко»: почему производители рекомендуют маловязкие масла и стоит ли этому следовать Даже несмотря на почтенный средний возраст автопарка в РФ, превысивший 15 лет, на российском рынке неуклонно растет доля так называемых энергосберегающих моторных масел. Впервые за всю истор... 3147 2 2 13.10.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 13874 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 12744 25 3 28.09.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 10506 3 7 03.07.2025
Обсуждаемое
11 Результаты продаж бренда Exeed в сентябре
5 Вечная классика: семь причин выбрать шипованные шины
5 Да здравствует бензин: моторы, прощайте?
Новые комментарии
Change privacy settings