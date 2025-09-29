Ford Mustang RTR Spec 5: карбоновый обвес в стиле киберпанк, 882 л.с., можно выбрать МКП

Компания RTR Vehicles принадлежит известному дрифтеру Вону Гиттину-младшему, двухкратному чемпиону американской серии Formula Drift, оба титула он завоевал за рулём Ford Mustang. Гоночный опыт Вон Гиттин-младший активно использует в тюнинге дорожных автомобилей, ателье RTR Vehicles является одним из официальных партнёров компании Ford, есть даже совместно разработанные узлы — например, электронный ручник, позволяющий эффектно «дать угла» начинающему дрифтеру. Таким ручником снабжён в том числе Mustang RTR Spec 5.

RTR Vehicles очень оперативно занялась тюнингом «седьмого» Мустанга: пакет доработок Spec 2 был представлен ещё до начала официальных продаж стоковой модели. Ну а Spec 5 — это вершина творчества, в этот пакет команда RTR Vehicles вложила всю душу и опыт. В основе проекта лежит заводское купе Mustang GT c 5,0-литровым атмосферным V8 (493 л.с., 567 Нм) и пакетом Performance, куда входят мощные тормоза Brembo, самоблокирующийся дифференциал Torsen и более жесткая подвеска.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Первое, что бросается в глаза при взгляде на Mustang RTR Spec 5 — это монструозный широкофюзеляжный обвес из углепластика, призванный перещеголять по производимому на зрителя эффекту топовый заводской Ford Mustang GTD, который стоит от 325 000 долларов. Mustang RTR Spec 5 заметно дешевле — от 159 999 долларов (в цену входит исходный Mustang GT) и при этом мощнее, чем Mustang GTD.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Благодаря 3,0-литровому приводному нагнетателю Whipple, доработанной системе охлаждения и новой выхлопной системе Borla, звучание которой настраивал лично Вон Гиттин-младший, 5,0-литровый V8 Coyote выдаёт 882 л.с. и 895 Нм, тогда как 5,2-литровый V8 Predator на Mustang GTD настроен на 826 л.с. и 900 Нм. Mustang RTR Spec 5 можно выбрать как с 6-ступенчатой МКП, так и с 10-ступенчатым гидромеханическим «автоматом». Mustang GTD, напомним, предлагается только с 8-ступенчатым «роботом» Tremec с двумя сцеплениями.

Конечно, RTR Vehicles при всём желании не может предложить столь же изощрённое шасси, как у Mustang GTD, но из стоковой архитектуры подвески выжат максимум возможностей: установлена собственная система RTR Tactical Performance Suspension System с регулируемыми амортизаторами, пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости, она позволяет добиться оптимальных настроек для любой трассы, специалисты RTR Vehicles дадут все необходимые рекомендации. Собственные легкосплавные колёса RTR Aero 5 Evo обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S размерности 305/30 R 20 спереди и 315/30 R 20 сзади.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Салон в целом остался стоковым, но кресла получили новую обивку в ретро-стиле с логотипами RTR на спинках. Новые коврики также украшены логотипами RTR. На передней панели установлена табличка с порядковым номером автомобиля и автографом Вона Гиттина-младшего.

1 / 2 2 / 2

RTR Vehicles выпустит только 50 экземпляров Mustang RTR Spec 5, относящихся к 2026 модельному году, а какой будет тираж в последующие годы, пока неизвестно.