Ford Puma придёт на смену кроссоверу EcoSport: наконец-то нормальный багажник!

Компания Ford анонсировала новый субкомпактный паркетник для Европы, который получил название Puma, прежде известное по небольшому купе. В новой Пуме тоже есть черты купы, но при этом разработчики обещают очень вместительный салон.

Вслед за вчерашней премьерой компактного кроссовера Kuga третьего поколения компания Ford засветила ещё один SUV, поменьше, и нарекла его именем недорогого купе на базе Фиесты, снятого с производства в 2002 году. Многие понят ту Пуму и найдут в мутноватом тизере нового кроссовера её черты, вроде пухловатых боковин, округлой кормы и словно натянутых на передок фар.

Купеобразный кузов новой Пумы обещает быть очень практичным: объём багажника составляет 456 л – один из лучших показателей в классе. Молодёжный стиль и вместительных салон сделаны словно в противовес другому субкомпактному фордовскому паркетнику – не слишком удачному EcoSport с его «колхозными» особенностями (например, открывающейся в бок пятой дверью с навесной «запаской»), тесным салоном и маленьким багажником (354 л). В 2018 году EcoSport разошёлся в Европе тиражом 110 574 экземпляров, тогда как соразмерный Renault Captur оказался вдвое успешнее – продано 211 092 шт. В России EcoSport и вовсе «провалился»: в прошлом году реализовано лишь 4369 шт., а ведь локализация в Набережных Челнах была сделана в расчёте на совсем другие тиражи – например, Hyundai Creta питерской сборки нашла в прошлом году 67 588 российских покупателей.

Puma, вероятно, могла бы стать в России успешнее ЭкоСпорта, но не станет, так как компания Ford приняла решение уйти из легкового сегмента нашего рынка и свернуть производство локализованных моделей. Кстати, о полном приводе Пумы производитель пока ничего не говорит – не факт, что он вообще будет, так как для Европы это совсем не обязательная опция (Captur лидирует в сегменте без полного привода). Акцент в анонсе сделан на куда более важную для местного рынка экономичную и экологически чистую силовую установку: заявлена 48-вольтовая гибридная версия мощностью 155 л.с., состоящая из 1,0-литрового бензинового турбомотора EcoBoost и прикрученного к нему стартер-генератора, позволяющего паркетнику экономить топливо и выбрасывать в атмосферу меньше «зловредного» СО2.

Новую Пуму будут собирать на румынском заводе Ford в городе Крайова, продажи начнутся до конца текущего года. Там же сейчас выпускают европейский EcoSport, причём на конвейер эта модель стала лишь в 2017 году после рестайлинга (до этого EcoSport приводили в Европу из Индии), так что снимать с производства её пока не будут – всё-таки свой покупатель есть и у ЭкоСпорта. Но Puma в перспективе его полностью заменит и наверняка обгонит по продажам.