Ford впервые показал суперпикап F-150 Raptor R с мотором от Shelby Mustang GT500

Компания Ford долго не решалась снабдить пикап F-150 по-настоящему мощным V8 с прикрученной к нему большой «мясорубкой» и есть своеобразная ирония судьбы в том, что такая версия появится в процессе интенсивного перехода компании Ford на электромобили, то есть первый в истории Raptor R с компрессорным V8, скорее всего, окажется и последним.

Напомним, что стандартный Raptor в новом, четырнадцатом по счёту поколении Ford F-150 довольствуется 3,5-литровым бензиновым турбомотором V6 со скромной отдачей в 456 л.с. и 692 Нм — даже базовый электрический F-150 Lightning теперь мощнее: после недавнего апгрейда он выдаёт 458 л.с.

В 2020 году дебютировал монструозный 712-сильный пикап Ram 1500 TRX, после чего клиенты Ford затюкали дилеров вопросами «ну когда вы дадите нам что-то похожее», особо нетерпеливые шли к тюнерам и покупали за баснословные деньги лимитированные супертраки вроде Hennessey Venom 800 Supercharged (816 л.с.). И вот, наконец, разработка стокового F-150 Raptor R завешена и состоялся его тизерный показ для избранных американских журналистов — машина промчалась в заносе на отдалении от них, поднимая клубы пыли и сотрясая воздух рыком спортивного V8.



По данным журнала Car and Driver, суперпикап позаимствует 5,2-литровый компрессорный V8 по кличке Predator у спорткара Ford Shelby Mustang GT500. На регулярном купе этот мотор выдаёт 771 л.с., а на спецсерии Ford Shelby Mustang GT500-H, сделанной для прокатной компании Hertz, — свыше 900 л.с. То есть, скорее всего, Ford F-150 Raptor R станет самым мощным стоковым пикапом на рынке, но его отдачу должен будет переварить 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» — такой же, как у обычного Раптора.

На фото — Ford F-150 Raptor с мотором V6

Шасси Raptor R, разумеется, будет адаптировано для прыжков по дюнам и буеракам, многие узлы и агрегаты будут усилены или на заменены на более выносливые, при этом мы ожидаем больше «железных» улучшений по сравнению со стандартным Раптором. Расход топлива наверняка будет неприлично большим, в связи с чем мы не удивимся, если Raptor R будет выпущен ограниченным тиражом и мгновенно станет коллекционным раритетом. Точная дата премьеры Raptor R пока не названа, но американские коллеги уверены, что она состоится до конца лета.

