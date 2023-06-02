ГАЗ опять возрождает Волгу. В этот раз, кажется, всё серьёзно

Новая модель под легендарным именем Волга может появиться на ГАЗе уже в следующем году. За основу, как и в случае с новым Москвичом, возьмут зарубежную разработку — скорее всего, китайскую.

Горьковский автозавод прекратил выпуск Волг в позапрошлом десятилетии: последней оригинальной разработкой был ГАЗ-31105, у которого однако в последние годы конвейерной жизни было много иностранных комплектующих. Производство ГАЗ-31105 завершилось в 2009 году, а в 2010-м бесславно закончилась история Волги Сайбер — клона Chrysler Sebring. Попытки разработать новую Волгу собственными силами завод предпринимал не раз, но ни один из проектов так и не стал массовым, наиболее ярким (по крайней мере, в плане дизайна) был ГАЗ-3111.

После 2010 года ходили слухи о том, что ГАЗ всё-таки может вернуться к производству Волги: например, в 2017 году руководство завода рассматривало возможность начать выпуск под маркой Волга небольших коммерческих «каблучков», но и эта идея не была реализована. В 2020 году в СМИ мелькала информация о том, что в новую легковую Волгу может превратиться Skoda Octavia (чешская модель на тот момент выпускалась на ГАЗе в рамках контракта с концерном Volkswagen), но она оказалась чистой фантазией, как и большое количество компьютерных рендеров на тему новой Волги, в том числе от нашего художника Никиты Чуйко — его версия новой Волги показана на заглавной картинке.

В 2022 году в результате известных геополитических событий начался масштабный передел российского авторынка: на смену уходящим западным и японским компаниям стали приходить китайские. В частности московский завод Renault был передан столичным властям, переименован в Москвич и запустил под историческим российским брендом перелицованный кроссовер китайской компании JAC. АВТОВАЗ в свою очередь тоже в ближайшее время пополнит модельный ряд бэдж-инжиниринговым кроссовером FAW. На этом фоне даже немного странно, что ГАЗ решил задействовать простаивающие площади для выпуска легковых автомобилей только сейчас, точнее начал к этому готовиться.

Собственно, новость о новой Волге пришла не от пресс-службы ГАЗа, а от вице-премьера и главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, его вчера цитировали государственные СМИ. Так, РИА Новости со ссылкой на Мантурова сообщает, что сейчас ГАЗ выбирает технологического партнёра для реализации проекта новой Волги, решение будет принято в ближайшее время. Где ищут партнёра, вице-премьер не уточнил, но учитывая, что «производство автомобилей под брендом Волга планируется организовать по аналогии с Москвичом», несложно догадаться/предположить, что речь идёт об освоении очередной китайской модели.

По словам Мантурова, освоение новой Волги займёт 8-9 месяцев, ещё пару месяцев завод оставляет в качестве резерва, в итоге нужно рассчитывать на год, то есть летом 2024 года новая Волга имеет все шансы выйти на рынок.

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Какая именно китайская модель может стать новой Волгой, пока можно только гадать — вариантов огромное количество. От себя заметим, что в плане стиля наиболее близок к исконно российской Волге концепт Great Wall Chaopai образца 2020 года, который, к сожалению, так и не стал серийным. Скорее всего, новой Волгой окажется современная модель бизнес-класса без каких-либо ретро-мотивов. С помощью китайских партнёров можно в теории возродить и другие лежащие в архиве ГАЗа марки — Победу и Чайку.

