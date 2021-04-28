Geely анонсировала седан Emgrand нового поколения: возможно, родня Coolray

Если родство с компактным паркетником подтвердится, то и технику «четырехдверка», скорее всего, разделила с ним же, то есть Эмгранду могла достаться полуторалитровая «турботройка». В продаже новинку ждут уже в этом году.

Модель, которая на родине сегодня зовется Emgrand, в гамме Geely появилась в 2009-м. Россиянам этот автомобиль хорошо известен, у нас его продавали под индексом EC7, причем не только седан, но хэтчбек. «Пятидверку» из гаммы потом убрали (вообще, а не только в нашей стране), «четырехдверку» на российском рынке переименовали в Emgrand 7, а в прошлом году история этого Эмгранда в РФ завершилась – его сняли с продаж из-за низкого спроса. В Китае же седан живет и здравствует, там его обновляли чуть ли не ежегодно. Но, как оказалось, что-то из того, что мы называли рестайлингами, было следующим поколением. Иначе нынешний анонс Geely на родине не объяснить: компания распространила первые изображения нового Emgrand, объявленного моделью четвертой генерации. А ведь на домашнем рынке еще есть Emgrand GL, который когда-то считался преемником «просто» Emgrand…

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У «четвертого» седана более изящный силуэт, чем у предшественника, в задних стойках появились дополнительные окошки. Фонари стали у́же, вдобавок они теперь объединены между собой тонкой светящейся полоской. Также на крышке багажника красуется надпись с названием марки. Переднюю часть еще не показали. Зато засвечен салон, тут царствует минимализм: тачскрин мультимедийной системы отныне возвышается над передней панелью, а не встроен в нее, дефлекторы обдува спрятали в одну линию, заменили и виртуальную «приборку».



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О характеристиках пока ни слова. Между тем местные профильные СМИ знают внутризаводское обозначение нового седана – SS11. У паркетника Geely Binyue (в России это Coolray) был похожий индекс (SX11), так что китайцы полагают, будто и платформа у моделей общая. Напомним, кросс построен на «тележке» BMA (B-segment Modular Architecture). Если Binyue действительно является родственником новой «четырехдверки», то последняя также могла унаследовать от SUV бензиновую «турботройку» 1.5 (177 л.с.), разработанную Geely вместе с Volvo. На паркетнике этот мотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Binyue еще положена «турбочетверка» 1.4 (141 л.с.), которая работает в паре с 6МКП или 6DCT. Не исключено, что седан полностью разделит гамму с кроссовером.



Актуальный Geely Emgrand для Китая. Длина – 4632 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1470 мм, колесная база — 2650 мм 1 / 4 Актуальный Geely Emgrand для Китая. Длина – 4632 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1470 мм, колесная база — 2650 мм 2 / 4 Актуальный Geely Emgrand для Китая. Длина – 4632 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1470 мм, колесная база — 2650 мм 3 / 4 Актуальный Geely Emgrand для Китая. Длина – 4632 мм, ширина – 1789 мм, высота – 1470 мм, колесная база — 2650 мм 4 / 4

Нынешний же Geely Emgrand на родине доступен с «атмосферником» 1.5 (109 л.с.), он комплектуется пятиступенчатой «механикой» или вариатором. Кроме того, у модели есть полностью электрическая версия – у новой «четырехдверки» такая тоже, возможно, появится.



На китайский рынок седан четвертого поколения должен выйти до конца текущего года. Предшественник там стоит от 62 800 юаней, что эквивалентно примерно 726 000 рублей по актуальному курсу.

О планах Geely вернуть «четырехдверку» в Россию информации пока нет. Ну а ближайшей премьерой марки в нашей стране станет кроссовер Atlas Pro.