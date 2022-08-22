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  • Geely детально показала салон кроссовера Atlas нового поколения

Geely детально показала салон кроссовера Atlas нового поколения

22.08.2022 990 0 1

Паркетнику достались крупный вертикальный планшет, двухэтажный центральный тоннель и необычный джойстик коробки. Внешность тоже вполне запоминающаяся.

 

Премьеру своего нового кроссовера, объявленного Boyue второго поколения (в РФ предшественник сейчас зовется Atlas Pro), компания Geely провела в начале августа. На родине паркетнику присвоили приставку L, ведь предыдущая модель в отставку пока не собирается. Так вот во время дебюта интерьер новинки показали лишь на презентационном видео, да и то мельком. Теперь же опубликованы полноценные фирменные изображения.

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Как и снаружи, внутри новый Boyue L многое перенял от прошлогоднего концепта Geely Vision Starburst. Главные «фишки» — вертикальный планшет мультимедийной системы (диагональю 13,2 дюйма), который практически заменил привычную центральную консоль, виртуальная «приборка» (10,25 дюйма), двухэтажный тоннель, «сквозной» джойстик коробки и диодные «засечки», красующиеся на передней панели и картах дверей. Мультимедиа – с микрочипом Qualcomm 8155, 5G и возможностью обновления «по воздуху». Кресла имеют электрорегулировки, «память», вентиляцию и подогрев. Также в арсенале Geely Boyue L значатся проекционный дисплей с дополненной реальностью, панорамный люк в крыше, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

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Напомним, в основе свежего кроссовера лежит «тележка» CMA (Compact Modular Architecture), созданная Джили вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту; предыдущий Boyue построен на собственной платформе Geely NL). На этой архитектуре также базируются флагманский Geely Xingyue L (в России его ждут под именем Monjaro), кросс-купе Xingyue (у нас это Tugella), седан Preface, большинство автомобилей бренда Lynk & Co (совместный проект Джили и Volvo) и Volvo XC40. Длина Boyue L равна 4670 мм, ширина – 1900 мм, высота – 1705 мм, колесная база – 2777 мм. То есть по своим габаритам новинка находится между Boyue X (длина – 4544 мм, расстояние между осями – 2670 мм) и Xingyue L (4770 и 2845 мм соответственно).

В Китае паркетник второй генерации предложат с бензиновыми «турбочетверками» 1.5 (181 л.с.) и 2.0 (218 л.с.), которые сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, у Geely Boyue L будут гибридные версии – «простая» и подзаряжаемая, с установкой на основе «турботройки» 1.5. Подробности о гибридах раскроют позже. До сих пор неизвестно, предусмотрен ли для кроссовера полный привод.

На родине новый Boyue L стартует до конца текущего года, об экспорте говорить пока рано.

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