Geely готовит обновки для своего самого крупного кроссовера, хотя тот всего год на рынке

Паркетнику подправят дизайн экстерьера, но не исключено, что новый декор будет доступен в качестве опции. Технику, по предварительным данным, реформы не затронут.

Трехрядный кроссовер Geely HaoYue (нечто вроде «хао-юэ») стартовал в Китае летом 2020-го, это самый крупный SUV в гамме марки (длина – 4835 мм). Ажиотажным спросом такой паркетник на родине не пользуется: согласно статистике CarSalesBase, за год реализовано около 59 500 единиц. Для сравнения, Chery Tiggo 8 с января по июнь 2021-го там разошелся тиражом в 70 754 экземпляра. И вот на этом фоне Geely готовит для HaoYue обновки, правда, не факт, что будет объявлено о полноценном рестайлинге. Дело в том, что в базу местного минпрома внесли фото нескольких новых версий (причем только фрагменты), и одно из исполнений лишь незначительно отличается от актуального кросса. То есть, вполне возможно, что все эти обновки предложат опционально, ну или такие машины назовут спецверсиями.

Итак, HaoYue получит новую радиаторную решетку – с вертикальными клиньями, как у других свежих моделей Geely (среди них – рестайлинговый хэтч Emgrand S, седан Emgrand последней генерации и новейший кроссовер Xingyue L). Также засвечен иной задний бампер, вдобавок между фонарями появилась красная плашка ( (возможно, она еще и светится, а у нынешнего кросса фонари объединены хромированной полоской). Одновременно сертифицирован HaoYue с прежней решеткой, но с добавленными красными декоративными вставками.



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Пока неизвестно, есть ли изменения внутри. Напомним, нынешний базовый Geely HaoYue пятиместный, у версий подороже семиместный салон. Кроме того, для модели предусмотрены так называемые VIP-кресла – раздельные сиденья и во втором, и в третьем ряду, каждое со своими настройками (в вариантах попроще во втором ряду идет сплошной диван). В списке оборудования есть матричные фары, мультимедийная система с большим «парящим» экраном, виртуальная «приборка», камеры кругового обзора, панорамная крыша со сдвижной секцией, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон.



Двигатель, скорее всего, прежний. В Китае модель представлена с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 мощностью 184 л.с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний.

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Посвежевший HaoYue (или его спецверсии) на родине ждут уже в этом году. Актуальный кросс там сегодня стоит от 109 600 юаней, что эквивалентно примерно 1 259 000 рублей по текущему курсу. Кроссовер поставляют и на экспорт (например, на Филиппинах его продают под именем Okavango), но о планах вывести эту модель на российский рынок компания Geely не сообщала.

