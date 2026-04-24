Geely показала концепт, демонстрирующий развитие дизайна семейства Galaxy

О том, что китайский холдинг Geely обзавёлся новым суббрендом Galaxy, Kolesa.ru сообщал ещё в феврале 2023 года. Тогда в ходе презентации на мероприятии в Ханчжоу в компании пояснили, что Galaxy будет представлять собой «серию электрифицированных продуктов высокого класса». Теперь поднебесный производитель разработал новый концепт, который призван продемонстрировать дальнейшее развитие дизайна семейства Galaxy.

Шоу-кар получил название Geely Galaxy Light II («первый» Light, представлявший собой концептуальный фастбек, был представлен всё в том же 2023 году). Новинка, которую в компании обозначили как «второе поколение», имеет четырёхдверный кузов с покатой крышей и без центральных стоек, длинный капот, а также короткие свесы.

Galaxy Light II получил оригинальные двухцветные колёсные диски, традиционные наружные зеркала на отдельных ножках с хромированными элементами, аналогичную окантовку бокового остекления, необычные утопленные ручки на распашных безрамочных дверях, а также профиль украшают лаконичные боковые юбки.

Новый концепт украсили головной оптикой узкой формы, при этом фары соединены друг с другом тонкой светодиодной полоской, которая проходит через всю ширину передней части. Ниже располагается, судя по всему, заглушка со светящимися штрихами, имитирующая традиционную большую радиаторную решётку. По бокам и по центру нижней части переднего бампера расположены воздухозаборники. Корма получила «монофонарь» над которым под кромкой крышки багажника располагается надпись Geely.

Разработчики постарались оформить интерьер таким образом, чтобы «роскошь» бросалась в глаза. Трёхцветный салон с яркой насыщенно жёлтой подсветкой снабдили трёхспицевым рулевым колесом с усечённым ободом и подсвеченными элементами управления, круглыми дефлекторами вентиляции на передней панели, а также сравнительно небольшой виртуальной приборкой.

Второй ряд сидений предполагает два отдельных кресла с оттоманкой и солидным пространством для ног пассажиров, а между ним располагается ниша с прозрачным боксом для хранения мелочевки вроде записной книжки, украшений и солнечных очков. В дверные карты встроены подсвечиваемые динамики, а на порогах есть накладки с желтыми узорами и надписью Geely Galaxy.

Никакой информации о начинке концепта Geely Galaxy Light II пока нет. Не исключено, что по мотивам этого шоу-кара китайский производитель впоследствии разработает новинку, которая в иерархии суббренда окажется на одну ступень выше седана Geely Galaxy E8. Напомним, эта четырёхдверка базируется на платформе SEA (Sustainable Experience Architecture). Дебют полностью электрической версии прошёл осенью 2023 года, а в 2025-м появились гибриды Geely Galaxy Starshine 8.