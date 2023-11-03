Geely показала первый седан марки Zeekr

Полноценную премьеру четырехдверки могут провести уже через пару недель, на домашний рынок новинка должна выйти до конца текущего года.

Бренд Zeekr в портфеле компании Geely появился в 2021-м, он создан для дорогих «электричек». Первенцем стал большой лифтбек Zeekr 001, затем к нему присоединились минивэн Zeekr 009 и компактный паркетник Zeekr X. А скоро гамму пополнит седан: в Сеть выложили фирменные фото замаскированного тестового образца. Четырехдверка пока известна под заводским индексом CS1e.

По предварительным данным, седан Zeekr построен на платформе PMA2+, которая представляет собой доработанную версию «тележки» SEA (на SEA, напомним, базируются все нынешние модели «зеленого» бренда). Как пишут китайские профильные медиа, у Zeekr CS1e будет 800-вольтовая электросистема, также модели обещан автопилот с тремя лидарами (на фото видно, что один из них установлен над лобовым стеклом). О моторах информации пока нет. Впрочем, скорее всего, седан получит полный привод, то есть будет иметь двухмоторную установку.



Внешность оформят в новом стиле, среди его особенностей – узкие фары и сделанные в виде узкой же полоски задние фонари, причем последняя линия протянется во всю ширину крышки багажника. Седану также достанутся безрамочные двери. Интерьер сам Zeekr еще не показал, но машины в камуфляже и раньше попадались шпионам: внутри будут типичные для марки отдельные экраны приборки и мультимедийной системы.



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Ожидается, что презентацию электроседана Zeekr CS1e проведут 17 ноября, в Китае продажи стартуют до конца года. Некоторые местные СМИ главным конкурентом грядущей модели называют BYD Seal, хотя на одной из фирменных картинок четырехдверка суббренда Geely запечатлена рядом с Tesla Model S.



Марка Zeekr уже выбралась за пределы Китая: в частности, ее модели можно заказать в Европе. А вот в России бренд официально не представлен, однако крупные дилеры давно наладили поставки «параллельных» премиальных электрокаров.