Geely покупает долю в Aston Martin и изучает возможности сотрудничества

Китайский холдинг Geely объявил о покупке 7,6% акций британской компании Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc, став таким образом её четвёртым по величине акционером. Между тем задолженность Aston Martin продолжает расти, по итогам первого полугодия 2022 она превысила миллиард фунтов стерлингов.

Большие перемены в Aston Martin продолжаются: весной в компании сменился гендиректор (на смену немцу Тобиас Моэрсу пришёл итальянец Амедео Фелиса), летом обновилась эмблема Aston Martin и было объявлено о новом раунде инвестиций. Напомним, что в июле крупным акционером британской компании захотел стать Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), причём руководство Aston Martin выбрало его как наиболее подходящий из списка других кандидатов.

Появление нового акционера в лице PIF стало частью новой программы инвестиций объёмом 654 млн фунтов стерлингов, которые компания Aston Martin должна была привлечь в том числе с помощью допэмисси акций, причём часть этих акций выкупили прежние акционеры. В итоге после всех пертурбаций, по данным британского журнала Autocar, крупнейшим акционером остался действующий председатель совета директоров Aston Martin Лоуренс Стролл и его инвестиционная компания Yew Tree Overseas — 19%, у PIF — 18,7%, у Mercedes-Benz — 9,7% (на самом деле чуть больше, так как немецкая компания докупила акции, но актуальная доля пока не объявлена), ну а четвёртым по величине акционером, как сегодня выяснилось, стал холдинг Geely — 7,6%.

Холдинг Geely пытался купить долю в Aston Martin ещё в 2020 году, но тогда сделка не состоялась. Минувшим летом Geely через консорциум Atlas нацелился завладеть контрольным пакетом акций Aston Martin, предложив 1,3 млрд фунтов стерлингов инвестиций, но и это предложение было отклонено. В итоге китайский холдинг напрямую купил 7,6% акций, согласившись оставить контроль за компанией другим акционерам. Как появление Geely в структуре собственников Aston Martin повлияет на план развития британской компании, пока неизвестно — в официальном пресс-релизе с китайской стороны сказано лишь, что будут изучены возможности для сотрудничества.

В апреле руководство Aston Martin представило план электрификации модельного ряда Racing.Green и пообещала выпустить первый серийный электромобиль в 2025 году. Также к 2025 году Aston Martin хочет выйти на уровень продаж в 10 000 машин в год, тогда как по итогам 2021-го компания реализовала только 6178 автомобилей.



Последний финансовый отчёт Aston Martin показывает, что продажи компании в первой половине текущего года составили 2676 автомобилей, что на 8% меньше, чем в январе-июне 2021 года. При этом резко выросла общая задолженность компании: если по итогам первого квартала она составила 956,8 млн фунтов стерлингов, то по итогам полугодия достигла 1266,4 млн фунтов стерлингов.

Добавим, что холдинг Geely уже владеет шведскими марками Volvo и Polestar, британскими Lotus и LEVC и 50-процентной долей в немецкой smart. Перечисленные марки под крылом Geely сейчас развиваются достаточно динамично и строят большие планы на будущее.

