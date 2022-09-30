Geely покупает долю в Aston Martin и изучает возможности сотрудничества

Большие перемены в Aston Martin продолжаются: весной в компании сменился гендиректор (на смену немцу Тобиас Моэрсу пришёл итальянец Амедео Фелиса), летом обновилась эмблема Aston Martin и было объявлено о новом раунде инвестиций. Напомним, что в июле крупным акционером британской компании захотел стать Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), причём руководство Aston Martin выбрало его как наиболее подходящий из списка других кандидатов.
Появление нового акционера в лице PIF стало частью новой программы инвестиций объёмом 654 млн фунтов стерлингов, которые компания Aston Martin должна была привлечь в том числе с помощью допэмисси акций, причём часть этих акций выкупили прежние акционеры. В итоге после всех пертурбаций, по данным британского журнала Autocar, крупнейшим акционером остался действующий председатель совета директоров Aston Martin Лоуренс Стролл и его инвестиционная компания Yew Tree Overseas — 19%, у PIF — 18,7%, у Mercedes-Benz — 9,7% (на самом деле чуть больше, так как немецкая компания докупила акции, но актуальная доля пока не объявлена), ну а четвёртым по величине акционером, как сегодня выяснилось, стал холдинг Geely — 7,6%.
Холдинг Geely пытался купить долю в Aston Martin ещё в 2020 году, но тогда сделка не состоялась. Минувшим летом Geely через консорциум Atlas нацелился завладеть контрольным пакетом акций Aston Martin, предложив 1,3 млрд фунтов стерлингов инвестиций, но и это предложение было отклонено. В итоге китайский холдинг напрямую купил 7,6% акций, согласившись оставить контроль за компанией другим акционерам. Как появление Geely в структуре собственников Aston Martin повлияет на план развития британской компании, пока неизвестно — в официальном пресс-релизе с китайской стороны сказано лишь, что будут изучены возможности для сотрудничества.
В апреле руководство Aston Martin представило план электрификации модельного ряда Racing.Green и пообещала выпустить первый серийный электромобиль в 2025 году. Также к 2025 году Aston Martin хочет выйти на уровень продаж в 10 000 машин в год, тогда как по итогам 2021-го компания реализовала только 6178 автомобилей.
Последний финансовый отчёт Aston Martin показывает, что продажи компании в первой половине текущего года составили 2676 автомобилей, что на 8% меньше, чем в январе-июне 2021 года. При этом резко выросла общая задолженность компании: если по итогам первого квартала она составила 956,8 млн фунтов стерлингов, то по итогам полугодия достигла 1266,4 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что холдинг Geely уже владеет шведскими марками Volvo и Polestar, британскими Lotus и LEVC и 50-процентной долей в немецкой smart. Перечисленные марки под крылом Geely сейчас развиваются достаточно динамично и строят большие планы на будущее.
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